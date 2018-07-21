Huawei MediaPad T3 10 Türkiye’de satışa çıkıyor

Huawei, yeni giriş seviyesi Huawei MediaPad T3 10 tablet modelini tanıttı. Tablet önümüzdeki günlerde ülkemizde satışa çıkacak. 9.6 inç büyüklüğünde ekran ve 1280x800 piksel çözünürlük sunan Huawei MediaPad T3 10 modeli 4 çekirdekli Qualcomm MSM8917 işlemcisinden gücünü alıyor. 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile desteklenen Huawei MediaPad T3 10 bataryası 4800mAh kapasiteli.

Huawei MediaPad T3 10, kullanıcı davranışını öğreniyor

Android Nougat 7 işletim sistemine sahip yeni Huawei MediaPad T3 10, Huawei'nin kendi geliştirdiği arayüzü olan EMUI 5.1'e entegre şekilde çalışıyor. EMUI arayüzü, kullanıcı davranışlarını ezberleyerek tabletin performansını kullanıcısına göre optimize edebiliyor. Otomatik öğrenme işlevi kullanıcıya pek çok avantaj sağlarken, ürünün pil ömrünü de uzatıyor.

Huawei MediaPad T3 10 teknik özellikleri

Renk

Uzay grisi

Ekran

Ölçü : 9.6 inç

Model : IPS

Çözünürlük : 1280 x 800 (HD)

Piksel Yoğunluğu : 157 PPI

Parlaklık : 300 nits

Yonga seti

Qualcomm MSM8917, quad-core A53

İşletim sistemi

Android 7.0

Hafıza

ROM: 16 GB

RAM: 2 GB

Kamera

Ön Kamera : 5 MP ve otofokus destekli

Arka Kamera : 2 MP ve otofokus destekli

Huawei MediaPad T3 10 fiyatı

Çinli Huawei'in önümüzdeki günlerde ülkemizde de satışa sunacağı yeni tableti Huawei MediaPad T3 10 modelinin fiyatı belirlendi. Firmadan yapılan açıklamaya göre Huawei MediaPad T3 10'nun fiyatı 899 TL olacak.

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