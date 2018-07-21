Teknoloji Huawei MediaPad T3 10 Türkiyede satışa çıkıyor
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Huawei MediaPad T3 10 uygun fiyatıyla Türkiye'de satışa çıkıyor! Huawei fiyatı ve teknik özellikleri

Huawei MediaPad T3 10 Türkiye’de satışa çıkıyor

Huawei, uygun fiyata sahip yeni Huawei MediaPad T3 10 tablet modelini Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Yekpare alüminyum kasadan oluşan Huawei MediaPad T3 10, uzun pil ömrüyle dikkati çekiyor. Peki, Huawei MediaPad T3 10 kullanıcıya başka neler sunuyor? İşte yeni Huawei MediaPad T3 10 fiyatı ve teknik özellikleri haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak Diğer
Huawei MediaPad T3 10
Huawei MediaPad T3 10

Huawei, yeni giriş seviyesi Huawei MediaPad T3 10 tablet modelini tanıttı. Tablet önümüzdeki günlerde ülkemizde satışa çıkacak. 9.6 inç büyüklüğünde ekran ve 1280x800 piksel çözünürlük sunan Huawei MediaPad T3 10 modeli 4 çekirdekli Qualcomm MSM8917 işlemcisinden gücünü alıyor. 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile desteklenen Huawei MediaPad T3 10 bataryası 4800mAh kapasiteli.

Huawei MediaPad T3 10, kullanıcı davranışını öğreniyor

Android Nougat 7 işletim sistemine sahip yeni Huawei MediaPad T3 10, Huawei'nin kendi geliştirdiği arayüzü olan EMUI 5.1'e entegre şekilde çalışıyor. EMUI arayüzü, kullanıcı davranışlarını ezberleyerek tabletin performansını kullanıcısına göre optimize edebiliyor. Otomatik öğrenme işlevi kullanıcıya pek çok avantaj sağlarken, ürünün pil ömrünü de uzatıyor.

Huawei MediaPad T3 10 teknik özellikleri

  • Renk
  • Uzay grisi
  • Ekran
  • Ölçü : 9.6 inç
  • Model : IPS
  • Çözünürlük : 1280 x 800 (HD)
  • Piksel Yoğunluğu : 157 PPI
  • Parlaklık : 300 nits
  • Yonga seti
  • Qualcomm MSM8917, quad-core A53
  • İşletim sistemi
  • Android 7.0
  • Hafıza
  • ROM: 16 GB
  • RAM: 2 GB
  • Kamera
  • Ön Kamera : 5 MP ve otofokus destekli
  • Arka Kamera : 2 MP ve otofokus destekli

Huawei MediaPad T3 10 fiyatı

Çinli Huawei'in önümüzdeki günlerde ülkemizde de satışa sunacağı yeni tableti Huawei MediaPad T3 10 modelinin fiyatı belirlendi. Firmadan yapılan açıklamaya göre Huawei MediaPad T3 10'nun fiyatı 899 TL olacak.

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