Teknoloji Huawei P40 lite, nisan ayında Türkiyede
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Huawei P40 lite, nisan ayında Türkiye'de

Huawei'nin yeni telefon modeli Huawei P40 lite, nisan ayı başında Türkiye'de satışa sunulacak.

Haber Merkezi AA
Huawei P40 lite
Huawei P40 lite

Şirket açıklamasına göre, Huawei P40 lite ile yenilikçi dörtlü arka kamera, yüksek pil kapasitesi ve güçlü Kirin 810 Chipset çarpıcı bir tasarımla bir araya geliyor. Telefon, fotoğraf ve eğlence özellikleriyle de öne çıkıyor.

Huawei P40 lite ayrıca, Huawei Mate 30 Pro'dan sonra Huawei AppGallery ve Huawei Mobil Servisleri ile piyasaya sürülen markanın ilk cihazlarından biri olacak.

Huawei P40 lite, 48MP ana kamera, çerçeveli kompozisyon teknolojisini destekliyor ve hızlı bir şekilde arka arkaya çekilen birden fazla fotoğrafı birleştirerek renkler üretiyor.

Huawei yeni telefonunu duyurdu

8MP ultra geniş açı objektif, kullanıcıların daha fazla çekim yapması için 120 derece görüş alanı sunuyor ve manzara, mimari, grup fotoğrafları için uygun özellikler taşıyor.

Makro lens ise 4 santimetre mesafeye yakın nesnelere odaklanarak kuruluma çok yönlülük katıyor. Dört kameralı kurulum ayrıca daha ileri düzey portreler ve sığ alan derinliği efektlerini simüle etmek için de yapay zeka ile çalışan bir bokeh lens içeriyor.

Dört kameralı sistem ve Süper Gece Modu

Telefonun dört kameralı sistemi Süper Gece Modu'nu destekliyor ve bu sayede kullanıcıların hareket halindeyken tripod kullanmadan gece fotoğrafları çekmelerini sağlıyor.

Model ayrıca, arka plan müziği eklemek ve görüntüleri kırpmak için kullanılan yapay zeka video düzenleyiciyi de destekliyor. Bu sayede kullanıcıların sosyal medya içeriği oluşturmalarını da kolaylaştırıyor.

Telefon, 6GB RAM, CPU ve GPU'nun performansını ortaya çıkarmasına yarıyor.

Öte yandan, P40 Lite, 40W Huawei SuperCharge çözümünü destekleyen 4200mAh pil çözümüyle birlikte geliyor. Telefon, 30 dakikada yüzde 70 oranında şarj edilebiliyor.

Telefon birçok yeni özellik ile birlikte geldi

Çentiksiz ekran

P40 lite, çentiksiz Huawei Punch FullView ekranı sunuyor. 6.4 inç ekran, yüzde 90,6'lık yüksek bir ekran-gövde oranına sahip Full HD çözünürlüğü ve geniş renk gamını destekliyor.

Telefonun ön kamerası, tüm aydınlatma koşullarında selfie çekmek için Super Night Selfie 2.0 ile birlikte geliyor ve yapay zeka algoritmalarından yararlanıyor.

EMUI10 ile Huawei P40 lite, kullanıcı arayüzünde sunulan akıllı özelliklerle donatıldı. Dark Mode ise gelişmiş metin okunabilirliği, okuma konforu ve kullanıcı arayüzünde genel tutarlılık sağlamak için insan gözü ergonomisine göre tasarlandı.

Gece Siyahı, sakura pembesi ve yeşil renk seçenekleriyle sunulan Huawei P40 lite, nisan ayının başında Türkiye'de satışa sunulacak.

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