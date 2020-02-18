Teknoloji Huawei Türkiyeden geliştiricilere 50 milyon TL destek primi Türkiye Ar-Ge merkezi üssü olacak
MOBİL

Huawei Türkiye'den geliştiricilere 50 milyon TL destek primi: Türkiye Ar-Ge merkezi üssü olacak

Türkiye'de ilk kez düzenlenen Huawei Developer Day (HDD) etkinliğiyle şirketler ve geliştiricileri bir araya getiren Huawei, mobil servislerinin gelişimi için 50 milyon TL yatırım yapacak. Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang, "Huawei'nin ikinci en büyük Ar-Ge merkezinden yüzlerce Türk mühendis, sadece bu ülkede değil, tüm dünyaya yönelik olarak HMS dağıtımının kodlanması ve teknik desteği için gece gündüz çalışıyorlar. Türkiye, HMS gelişimi için dünyanın merkez ülkelerinden biri oldu ve yine Türkiye, denizaşırı ülkeler için Ar-Ge merkezi üssü olacak" dedi.

Haber Merkezi AA
Huawei
Huawei

Huawei açıklamasına göre, çok sayıda geliştirici ve içerik sağlayıcının katıldığı ve aralarında Turkcell ve DenizBank'ın da bulunduğu çeşitli firmaların Huawei Mobil Servisleri (HMS) süreci hakkındaki deneyimlerini paylaştıkları HDD etkinliğinde, Türk geliştiricilere ayrılan ödenek, "bonus" ve ödüller açıklandı.

Huawei Mobil Servisleri'nin yerli uygulama geliştiricileri arasında kullanımının artırılması, şirketin 2020 stratejik hedefleri arasında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang, HMS'nin Huawei akıllı telefonların verimli kullanımı için önemli bir platform olacağını belirterek, bu bağlamda, Huawei AppGallery'i en iyi şekilde geliştirmek için uygulama geliştiricilerle çalışma ağlarını her geçen gün genişlettiklerini bildirdi.

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"Türkiye Ar-Ge merkezi üssü olacak"

Tüm dünyadaki akıllı telefon kullanıcılarına daha kaliteli, ücretsiz ve zengin bir deneyim sunmayı amaçladıklarını aktaran Wang, şunları kaydetti:

  • "Huawei Mobil Servisleri daha akıllı, daha hızlı ve daha sorunsuz bir uygulama deneyimi sunacak. Huawei Türkiye olarak şunu da paylaşmaktan gurur duyuyoruz ki, bu projede Huawei'nin ikinci en büyük Ar-Ge merkezinden yüzlerce Türk mühendis, sadece bu ülkede değil, tüm dünyaya yönelik olarak HMS dağıtımının kodlanması ve teknik desteği için gece gündüz çalışıyorlar. Türkiye, HMS gelişimi için dünyanın merkez ülkelerinden biri oldu ve yine Türkiye denizaşırı ülkeler için Ar-Ge merkezi üssü olacak. Size, Türkiye için halihazırda 50 milyon TL destek primi ayırdığımızı söylemek istiyorum."

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"Tüketiciler ve şirketler yepyeni bir deneyime tanıklık edecek"

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Mobil Ekosistem İş Geliştirme Müdürü Kaan Arlı da "1 8 N uzun dönem stratejisi"nin üçüncü parti şirketlerin de katılımıyla çok daha geniş ve kapsamlı bir hale geleceğini vurgulayarak, "Huawei Mobil Servisleri ile hem tüketiciler ve şirketler hem de Huawei yepyeni bir deneyime tanıklık edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Huawei Mobil Servisler Dijital Pazarlama Müdürü Ana Violante ise Huawei Asistan servisinin bir parçası olan Huawei Ability Gallery (HAG) hakkındaki bilgileri geliştirici şirketler ve basın mensuplarıyla paylaştı.

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Öte yandan, katılımcılar, canlı kodlama oturumu ile uygulamaların HMS ile nasıl entegre edildiği konusunu uzman yazılım mühendisleri ile deneyimleme fırsatı buldu.

Geliştiriciler, "HMS Core"u kullanarak ürünlerini Huawei ekosistemine nasıl entegre edebilecekleri hakkında bilgi aldı ve Huawei'nin ortaklarının uygulamalarını AppGallery'den indirilebilir hale getirecek araçları inceledi.

Huawei Ar-Ge ekibi içinde kurulan DTSE (Developer Technical Support Engineer) takımı ise HMS çatısı altında bulunan servisler hakkında kodlama seviyesinde bilgiler verdi, marka tarafından oluşturulan Huawei AI gibi yenilikleri sundu. Ayrıca, HMS Core servisleri, Huawei uygulama içi satın alma, Huawei Konum ve benzeri servisleri kullanarak uygulamaya giriş yapma gibi temel hizmetlerin ayrıntıları da paylaşıldı.

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