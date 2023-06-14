'İlim Yayma Ödülleri’ ile Türk bilim ve akademi dünyasının en başarılı isimleri belirleniyor

“Başvurular ilimyaymaodulleri.org web sayfası üzerinden 14 Temmuz 2023 tarihine kadar gerçekleştirilebilecek. Her bir kategori için yapılan başvurular, sürenin sona ermesinden itibaren değerlendirilmeye alınacak. Başvurularda millilik bilincine sahip, toplumda yaygın etki oluşturan, ülkemizin ve insanlığın hayrına katkı sağlayan çalışmalar yılsonuna doğru düzenlenecek olan büyük törenle mükâfatlandırılacak. Bu ödüllerin başarısı başvuruların kalitesine bağlı.. Ödülleri doğru adreslere teslim edeceğimize inanıyoruz. Her geçen ödülde algoritmamızı daha da geliştiriyoruz. Ödüle aday olma ve aday gösterilme yöntemiyle akademi dünyasının daha da keşfedilmesini istiyoruz. Amacımız başarılı akademik kariyerlere özenilmesini sağlamak. Ödül alan akademisyenlerimizi maddi ve manevi olarak desteklemiş oluyoruz. Araştırma alanları kamuoyuna ne kadar mâl olursa özendirici vasfı da o kadar desteklenmiş olur. İlki 2019 yılında verilen İlim Yayma Ödüllerinin bu yılki ödüllerinin gördüğü ilgi bizleri çok memnun etti. Bu yıl da hayli yoğun ilgi var. Markalaşmış olan bu ödüllerin tüm akademi camiasına motivasyon olması, ülkemiz adına yeni cevherlerin keşfine imkân sağlaması en büyük temennimizdir.”