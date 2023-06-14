'İlim Yayma Ödülleri’ ile Türk bilim ve akademi dünyasının en başarılı isimleri belirleniyor

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan basın toplantısında 3. kez düzenlenen İlim Yayma Ödülleri sürecine ilişkin gazetecilere bilgi verdi.
Türkiye’deki bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi ile millî sorunlara çözüm üretebilecek imkân ve kabiliyetlerin geliştirilmesine öncü olacak evrensel nitelikteki bilimsel çalışmaları gerçekleştirenlerin mükâfatlandırıldığı ‘’İlim Yayma Ödülleri’’ bu yıl 3. kez sahiplerini bulacak. Birbirinden değerli bilim insanlarının mükâfatlandırılacağı İlim Yayma Ödülleri, ilim dünyasının geleceğine ışık tutmaya devam edecek. 16 Mayıs’ta başlayan ve 14 Temmuz tarihine kadar sürecek olan başvuru süresince üniversite, kurum ve kuruluşlar ile değerli bilim insanlarından binlerce başvuru bekleniyor. Tamamlanan başvurularda temel eser türlerinde; ‘’Deneysel Araştırma, Tez, Kitap, Makale, Patent, Uygulama ve Ürün Geliştirme çalışmaları’’ dikkate alınacak.
2023 İlim Yayma Ödülleri için Beşiktaş Four Seasons Hotelde basın toplantısı düzenlendi. Törene İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün ve İlim yayma Ödülleri Akademik Kurul Başkanı Prof. Dr. Fatih Savaşan ile Vakıf Mütevelli Heyeti ve törene destek veren sponsorların temsilcileri katıldı.
Büyük ödül sahibine 150 tam altın ödül
N. Bilal Erdoğan: Gayemiz, ülkemiz adına yeni cevherleri keşfetmek
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan basın toplantısında 3. kez düzenlenen İlim Yayma Ödülleri sürecine ilişkin gazetecilere bilgi verdi.
N. Bilal Erdoğan: Ödüllerin uluslararası hüviyet kazanmasını istiyoruz
N. Bilal Erdoğan basın toplantısında İlim Yayma Ödülleri’nin yurt dışına genişlemesinin de önemli olduğunu söyledi:
N. Bilal Erdoğan: Eğitimde desteğimizle gençlerimizin yanındayız
İlk 2 organizasyonda kimler ödül aldı?
2021’de düzenlenen İlim Yayma Ödüllerinin ikincisinde ise “Büyük ödül”, bilim dünyasında “Suyun Profesörü” olarak bilinen “Nobel Ödül Beratı” sahibi ve “Dünyadaki 500 Bilim Öncüsü”nden biri olarak seçilen Prof. Dr. Zekai Şen’e verildi. Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri Ödülü’nü ise kimya alanındaki araştırma ve çalışmalarıyla akademik dünyada öne çıkan Prof. Dr. Mustafa Soylak aldı. Sosyal Bilimler Ödülü’ne de Doç. Dr. Hümeyra Özturan “Ethostan Ahlaka: Antik Yunan Ahlak Literatürünün İslam Dünyasına İntikali ve Alımlanışı” adlı temel eseri ile layık görüldü.