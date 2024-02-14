İlk Türk astronotu Alper Gezeravcı'nın tarihi misyonu uzaya olan ilgiyi artırdı

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yunusemre Belediyesinin destekleriyle TEKNOFEST ve T3 Vakfı tarafından Yunusemre Millet Çarşısı Konferans Salonunda T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır tarafından teknoloji ve inovasyon gelişmeleri ile TEKNOFEST yenilikleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bilim Yunusemre Öğrencilerinin gerçekleştirdiği çalışmaların yer aldığı serginin açılışının ardından yapılan konferansa T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, şube müdürleri, öğretmenler, ortaokul ve lise öğrencileri katıldı.





“Önümüzdeki süreçte uzay yarışmalarına katılım artacaktır”





Program öncesi bir açıklama yapan T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, “İlk programımız Manisa Celal Bayar Üniversitesindeydi. Orada özellikle üniversitedeki gençlerimizle bir araya gelerek Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak gençlere yönelik yaptığımız çalışmalarımızı anlattık. TEKNOFEST'in yarışma başvuruları devam ediyor. Son başvuru tarihi 20 Şubat. Bu kapsamda gençlerimizi bilgilendirdik. Onlara yarışmalara ve akabinde girişimcilik alanında yapabilecekleri çalışmalara yönelik gerekli bilgileri ve T3 Vakfı ve Girişim Merkezimizin çatısı altında yürüttüğümüz projelerden bahsettik. Şu an Yunusemre Belediyemizin merkezindeyiz. Burada da ortaokul ve lise öğrencilerimizle buluşacağız. Onların sorularına cevap vermeye çalışacağız ve onların da özellikle TEKNOFEST yarışmaları ve yeni dönemde 81 ilimizde açmış olduğumuz Dene-Yap Atölyelerinin başvuru süreçleri devam ediyor. Burada vermiş olduğumuz eğitimlerle ilgili gerekli bilgilendirme yapmayı hedefliyoruz. Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla ilgili bilhassa son dönemde milli uzay programımız kapsamında ilk Türk Astronotu Alper Gezeravcı'yı uzaya göndermiştik onun şu an dönüşü gerçekleşti. Bununla birlikle bu milli uzay programımız kapsamında gençlerimize uzay ve havacılık alanında, teknoloji alanındaki çalışmaları anlatmak, bunları dile getirmenin kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Bizler de TEKNOFEST'te roket, model uydu, dikey inişli roket gibi yarışmalar düzenliyoruz. Eminim önümüzdeki süreçte bu yarışmalara olan katılım artacak ve uzay alanında da yeni, derin teknoloji girişimlerinin TEKNOFEST yarışmalarından doğacağına inanıyoruz” dedi.





Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu





“Farkındalık oluşturmamız lazım”





Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, 2017 yılında başlayan TEKNOFEST macerasının Manisa için çok önemli olduğunu ve her yıl birincilikler kazanıldığına dikkat çekti. Dünyanın artık başka bir yöne doğru yöneldiğini ve teknolojinin hızla değiştiğini kaydeden Uğurelli bunun gerisinde kalmamak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Uğurelli, “2017 yılında doğan çocukların hiçbiri yüzde 68 oranında bugün var olan meslekleri yapmayacaklar. Bunu ben söylemiyorum. Geldiğimiz süreç söylüyor. Önümüzdeki 10 yılda, geride kalan 100 yıllık süreçteki ilerleme kadar ilerleme gerçekleşeceğini iddia ediyor bilim insanları. Bambaşka bir dünyaya doğru ilerliyoruz. Artık bilim 1, 2, 3 diye ilerlemiyor, 10, 100, bin diye ilerliyor. Bizim farkındalık oluşturmamız lazım. Bu farkındalığı oluştururken de aslında Türkiye'ye mihmandarlık yapan bir amiral gemisi var o da T3 Vakfı. Onların da vücuda getirdiği 121 paydaşla meydana getirdiği TEKNOFEST. Hepsine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.





“Ege Bölgesinin en büyüğü”





Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ise Bilim Yunusemre'yi T3 Vakfından gelen öneri sonrası açtıklarını ve Yunusemre'deki gençleri geleceğe hazırladıklarını söyledi. Başkan Çerçi, “Manisa'da daha önce böyle bir bilim merkezi yoktu. Hemen arkadaşlarımıza 3 sene önce T3 Vakfı ile yakın temasa geçin ve görüşün dedim. Türkiye'de bilim ve teknolojinin gelişmesine, gençliğe sevdirilmesine ön ayak olmuş sırf bu amaçla kurulmuş bir vakıf böyle bir talepte bulunmuşlar. Arkadaşlar görüştüler ve böyle bir bilim merkezine Manisa'da ciddi bir ihtiyaç var dediler ve biz de hemen kollarımızı sıvayarak bu projeyi olgunlaştırıp geliştirdik ve bir sene içinde Ege Bölgesinin en büyük bilim merkezini atölyelerini, Dene-Yap Atölyelerini protokolle, bir devlet vizyonuyla buraya kurduk” dedi.