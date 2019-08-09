Teknoloji İmam Hatipli kızlar Güney Kore yolcusu
BİLİM

İmam Hatipli kızlar Güney Kore yolcusu

Türkiye’yi Güney Kore’de düzenlenen dünya robot yarışmasında temsil edecek Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri yola çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şampiyonaya gidecek öğrencilere İstanbul Havalananından tören düzenlendi.
Şampiyonaya gidecek öğrencilere İstanbul Havalananından tören düzenlendi.

STEM Cup Turkey 2019 Ulusalarası Robotik Yarışmasında Otonom Yürüyüş ve Akıllı Şehir Yarışları kategorilerinde yüzlerce adayı geride bırakan Güngörenli öğrenciler, 8-16 Ağustos günlerinde Güney Kore’de Türkiyeyi temsil edecek. Uluslararası Robot Sporları Birliği Federasyonu tarafından 23’ncüsü Güney Kore’nin Changwon şehrinde düzenlenecek şampiyonada Türkiyeyi temsil edecek Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin tüm masraflarını Güngören Belediyesi üstlendi.

YÜZLERCE ADAYI GERİDE BIRAKTILAR

Şampiyonaya gidecek öğrencilere İstanbul Havalananından tören düzenlendi. Törene Güngören Belediye Başkanı Dr. Mimar Bünyamin Demir ve Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi de katıldı. Törende konuşan Güngören Belediye Başkanı Dr. Mimar Bünyamin Demir, “Siz değerli öğrencilerimizin ülkemizi Güney Kore’de en iyi şekilde temsil edeceğinizi biliyorum. En büyük temennimiz halkımızı ve ailelerinizi güzel bir ödülle gururlandırmanızdır” dedi.

BAŞARIMIZ ŞAŞIRTIYOR

Okuldaki teknoloji takımı sayesinde robotik kodlamayla tanıştığını belirten Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Nidanur Doyran, “Bu projelerde amacımız, robotların engelli arazilerde rahat ilerlemesini sağlamak. Bu bilgi ve birikimle önce insanlık adına sonra da Müslümanlık ve ülkem adına büyük başarılara imza atmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Güney Kore’de Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini belirten Şeymanur Gül ise, “Kız öğrencilerin robot ve otonom sistemler üzerine başarı elde etmesi herkesi şaşırtıyor. Bu yolculukta pek çok zorlukla karşılaştık. Hayalimizi elle tutulur hale getirdiği için başkanımız Bünyamin Demir’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

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  • Sıfırdan robot yapacaklar
  • Güney Kore’nin Changwon Şehrinde 8-16 Ağustos günlerinde düzenlenecek yarışmanın ilk üç günü öğrenciler mevcut bilgi birikimlerine yeni bilgileri ekleyerek Fira Frontier Camp’ta tasarım odaklı düşünebilme becerilerini geliştirecek. Ardından beş gün boyunca kendi kısımlarında yarışıp, son gün tüm ülkelerin katılımcılarından oluşturulacak takımlarla kendilerine verilen zorlu görevlerden oluşan problemleri çözmek için sıfırdan robot tasarlayıp, programlayacak.

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