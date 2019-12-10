İndirimli hamburger reklamına dikkat

İsrailli gizli siber grup deşifre oldu: İslamofobiyi körüklüyorlar

İsrailli gizli bir 'siber grup' deşifre oldu. Görevleri Facebook'ta Müslümanları kötülemek. Her hafta binlerce yalan haber paylaştılar. Facebook bu haberleri milyonlara ulaştırdı. Paylaşımlar aşırı sağcı partileri güçlendirdi.