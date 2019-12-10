İndirimli hamburger reklamına dikkat

Mispadu, fast food devi McDonald‘s’ın adını istismar ederek, sahte indirim kuponları yoluyla kişilerin kimlik bilgilerine ulaşmaya çalışıyor.
SAHTE KUPON YEMİ
- Mispadu, diğer truva atlarına benzer şekilde olası kurbanlarını, kişisel detaylarını ve kimlik bilgilerini paylaşmaları için ikna etmeye çalışan sahte açılır pencereler kullanıyor. Sistem fare ve klavye eylemlerini taklit edebiliyor ve basılan tuşları kaydedebiliyor. Mispadu’nun arkasındaki siber saldırganlar, Facebook’a sahte McDonald’s indirim kuponları sunan, sponsorlu reklamlar yerleştiriyor. Olası kurban reklama tıkladığında, içinde indirim kuponu görünümlü bir MSI yükleyicinin yer aldığı bir ZIP dosyası barındıran kötü amaçlı bir web sayfasına yönlendiriliyor.