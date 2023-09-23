İngiltere Başbakan Yardımcısı Dowden'in BM'deki konuşmasında yapay zeka vurgusu: Hazırlanmamız gerekiyor





İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, yapay zekanın fırsat ve tehlikelerine değindi.





Yapay zekanın "dünyanın tanıdığı en büyük dönüşüm" olduğunu ifade eden Dowden, hükümetlerin görevinin, bu dönüşümü hızlıca anlamak, kavramak ve yönetmeye çalışmak olduğunu belirtti. Dowden, "Bugünün yapay zekasına hızla aşina oluyoruz ancak yarının yapay zekasına hazırlanmamız gerekiyor" diye konuştu.





"Yapay zeka herkes için bir araç olabilir ve olmalıdır"





Dowden, bugün geliştirilmekte olan yapay zeka modellerinin, iklim değişikliğini yenmek için gereken enerji verimliliğini sağlayabileceğini, dünyayı beslemek için gereken mahsul verimini artırabileceğini, kronik hastalıkların veya salgınların belirtilerini tespit edebileceğini söyledi.





Yapay zekanın ayrıca tedarik zincirlerini daha iyi yöneterek herkesin ihtiyaç duyduğu malzeme ve mallara erişmesini sağlayabileceğini, hem iş dünyasında hem de hükümetlerde verimliliği artırabileceğini belirten Dowden, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Aslında, bu yılki BM Genel Kurulu'nda tartışılan her bir zorluk ve daha fazlası yapay zekayla iyileştirilebilir ve hatta çözülebilir. Belki de en heyecan verici şey, yapay zekanın herkese açık, demokratikleştirici bir araç olabilmesidir. Tıpkı dijitalin gelişmekte olan dünyayı kasıp kavurduğunu gördüğümüz gibi, yapay zeka da gezegenimizin her yerinde milyonlarca insanı güçlendirme potansiyeline sahip ve nerede olurlarsa olsunlar herkese bu devrimin bir parçası olma imkanı veriyor. Yapay zeka herkes için bir araç olabilir ve olmalıdır."





"Birlikte çalışarak yapay zekayı herkes için güvenli hale getirebiliriz”





Dowden, yapay zekanın "iyilik için mi yoksa kötülük için mi bir araç olduğu" tartışmalarına hapsolmayı göze alamayacaklarını dile getirerek, birlikte çalışıp yapay zekayı herkes için güvenli hale getirebileceklerini ifade etti.





İngiltere'nin 1 ve 2 Kasım'da ev sahipliğini yapacağı dünyanın ilk "Yapay Zeka Güvenliği Zirvesi"ne de değinen Dowden, "Zirvede, en uç riskler ve dünyanın bunlarla nasıl yüzleşmesi gerektiği konusunda ortak anlayışa ulaşmayı amaçlayacak ve aynı zamanda, güvenli yapay zekanın kamu yararı için nasıl kullanılabileceğine odaklanacağız" dedi.



