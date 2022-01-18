İnsansı robot 'Ameca' yaptığı espri ile gündem oldu

Birleşik Krallık merkezli Engineered Arts'ta geliştirilen insansı robot Ameca, yaptığı bir espri ile gündeme oturdu. İnsansı robot Ameca kendisini görmeye gelen genç bir adama yaptığı espriyle gündeme oturdu. Ameca daha önce Las Vegas'ta düzenlenen CES Fuarı'nda görücüye çıkmıştı.
İngiliz şirketi Engineered Arts tarafından yapılan "dünyanın en gelişmiş" insansı robotunu Las Vegas'taki CES fuarında bir kalabalığın önünde dururken görüntülendi. Ameca olarak adlandırılan ve oldukça gerçekçi yüz ifadeleriyle tanınan robot cevaplarıyla gündem oldu. Bir adam Ameca'ya erkek arkadaşı olup olmadığını sordu. Ameca'nın verdiği cevap ise şaşırtıcı. İnsansı robot bu soruya: "Maalesef piyasada değilim" "robotların ilişkileri yoktur" cevabını verdi. Cevabı ile herkesi güldüren Ameca'nın tepkisi sosyal medyada viral oldu. Robotun tepkisi karşısında farklı düşünen insanlar da mevcut. Bazıları insansı robotun fazla gerçekçi olduğunu ve bundan ürktüklerini belirtiyor. Bazıları ise Ameca'nın cevaplarından ve mimiklerinden etkilendiklerini söylüyor.
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İnsansı robot teknolojisinde çığır açacak bir gelişme daha yaşandı. Şimdiye kadar insan mimik ve hareketlerini en iyi taklit edebilen bir robot geliştirildi.<br><br>
Eğlence amaçlı insansı robotlar tasarlayan İngiltere merkezli Engineered Arts, 'Ameca' isimli yeni insansı robotunu görücüye çıkardı.<br>
Robotun, dünyanın en gerçekçi insansı robotu olduğu ifade edildi.
Mimikleri ve vücut hareketleri gerçek bir insana oldukça yüksek oranda benzeyen 'Ameca', özellikle sosyal medyada viral oldu.
Ameca'nın tüm becerileri henüz gözler önüne serilmedi. <br><br>Fakat robotun; gerçekçi vücut hareketleri yapabilmesi yanında, şaşırma sesi gibi insan seslerini de başarılı bir şekilde çıkarabildiği görüldü.
Şirket, Ameca'nın insan duygularını oldukça gerçekçi bir şekilde aktarabileceğine işaret etti.
Diğer yandan; temelde bir sohbet robotu olarak geliştirilen Ameca, herhangi bir yapay zeka desteğiyle gelmiyor. <br><br>Bu da robotun, komutlardan bağımsız olarak kendi kendine aksiyon alamayacağı anlamına geliyor.
Kullanıcılar, Ameca ile yalnızca eğlence amaçlı konuşabiliyor.
Ameca, hareketlerinin yanı sıra tıpkı bir insan gibi şaşırma sesi de çıkarıyor. Bu da robotun ses konusunda da insan duygularını başarılı bir şekilde aktarabileceğini gösteriyor.
Ameca’nın videosunu görenleri en fazla tedirgin eden şeyse, kendisinin şu anda ‘çıplak’ formuyla karşımızda duruyor olmasıydı. Ameca, tam bir robot formuyla, insan cildine ve vücut yapısına sahip olmadan gözükse de gözlerimiz, onu neredeyse bir insan olarak algılıyordu.
Yine de şirketin yaptığı bir açıklama, şimdilik korkularımızı bir derece azaltmayı başardı.
Robot, ilk kez 2022'de ABD'de düzenlenecek bir teknoloji fuarında sergilenecek.<br><br>
\"I ROBOT\" FİLMİNİ HATIRLATTI<br><br>Ameca'nın fiziksel özellikleri ve hareketleri, Yahudi asıllı ABD'li yazar ve biyokimyacı Isaac Asimov'un da kitabından esinlenen, Will Smith'in boşrol oynadığı 2004 yapımı I Robot filmini hatırlattı.<br><br>
I Robot filminin konusu ise şöyle:<br><br>2035 yılında toplumda robotlarıbüyük rol oynamaya başlamıştır. Aslında robot fobisi olan Chicago Polis Ofisi'nden Del Spooner için hayat giderek zorlaşmaktadır. Daha da kötüsü henüz bir cinayet davasını üstlenmiştir ki söz konusu davada katilin bir robot olmasından şüphelenilir.<br><br><br><br>
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İngiltere merkezli Engineered Arts, dünyanın en gerçekçi insansı robotunu görücüye çıkardı. 'Ameca' isimli robotun jest ve mimikleri oldukça gerçekçi. Ameca isimli robotun görüntüleri, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Robot, ilk kez 2022'de ABD'de düzenlenecek bir teknoloji fuarında sergilenecek. İşte robot Ameca'nın özellikleri...
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