İnsansı robot 'Ameca' yaptığı espri ile gündem oldu

I Robot filminin konusu ise şöyle:<br><br>2035 yılında toplumda robotlarıbüyük rol oynamaya başlamıştır. Aslında robot fobisi olan Chicago Polis Ofisi'nden Del Spooner için hayat giderek zorlaşmaktadır. Daha da kötüsü henüz bir cinayet davasını üstlenmiştir ki söz konusu davada katilin bir robot olmasından şüphelenilir.<br><br><br><br>