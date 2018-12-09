Teknoloji Kontrolden çıkan Mini Ada sahneden düştü
BİLİM

Kontrolden çıkan 'Mini Ada' sahneden düştü

Antalya'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Akdeniz Bilişim Zirvesi'nde dans gösterisi yapması planlanan 'Mini Ada' adlı insansı robot kaza kurbanı oldu. 85 bin TL'ye mal olan insansı robotun dijital ekranı ve başı parçalandı.

DHA
Yaşanan kaza sonra kısa süreli şaşkınlığın ardından diğer robotların tanıtımına devam edildi.
Yaşanan kaza sonra kısa süreli şaşkınlığın ardından diğer robotların tanıtımına devam edildi.

Piksel Akademi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Akdeniz Bilişim Zirvesi, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Teknokent Antalya Genel Müdürü İbrahim Yavuz, akademisyenler, bilişim uzmanları ve lise öğrencilerinin katılımıyla Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde yapılan açılış töreniyle başladı.

Açılışta konuşan Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, bilişim çağında bilgiye sahip olan ülkelerin diğerlerine nazaran birkaç adım önde olduğunu söyledi. Bilişimin artık üretimden tüketime, devlet işlerinden sosyal yaşama kadar her alanda yaygınlaşmaya başladığını vurgulayan Prof. Dr. Yüksek, bilgi ve teknoloji satın alan değil, üreten olmanın şart olduğunu söyledi.

Akdeniz Bilişim Zirvesi Organizasyon Komite Başkanı Emrah Kozan ise 4 yıl önce bu yola çıktıklarında çok heyecanlı olduklarını, heyecanlarını kaybetmeden çalıştıklarını söyledi. Bu işi tamamen ücretsiz ve gönüllü yaptıklarını, ciddi oranda destek aldıklarını anlatan Kozan, "Bilişimle ilgili bir farkındalık yaratmak adına çalışıyoruz. Zirveye 3 binden fazla katılımcı bekliyoruz" dedi.

Teknokent Antalya Genel Müdürü İbrahim Yavuz da teknokentler ve ar-ge çalışmalarıyla ilgili bir sunum yaptı.

İNSANI ROBOT KONTROLDEN ÇIKTI

Konuşmaların ardından Konya'da bir fabrikada üretilen ve Türkiye'nin ilk yerli üretim insansı robotları olan ikisi 'Mini Ada' biri de 'Ada GH6' model 3 robot, sahneye çıkarılarak davetlilere tanıtıldı. Özellikleri arasında dans etmek, sorulan sorulara cevap vermek ve sunum yapmak için bulunan robotlardan 'Mini Ada' modellerinden biri, kontrolden çıkarak sahneden düştü. Yaklaşık 1 metreden düşen 85 bin TL değerindeki Mini Ada'nın başı ve önündeki dijital ekran parçalandı. Mini Ada, görevliler tarafından kaldırılıp salondan çıkarıldı.

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ROBOTLA SOHBET

Kısa süreli şaşkınlığın ardından diğer robotların tanıtımına devam edildi. Mini Ada ve Ada GH6 modelli diğer 2 robot dans gösterisi yaptı. Gösterinin ardından Mini Ada ile program sunucusu Merve Akın sohbet etti. Merve Akın'ın sorularına cevap veren Mini Ada, 'Nerelisin?' sorusuna 'Konyalıyım' cevabını verirken 'Konya'nın nesi meşhur?' sorusuna ise 'Etli ekmek' yanıtını verdi. Mini Ada'nın mantıklı cevaplar vermesi davetliler tarafından ilgiyle izlendi.

Program sonunda Mini Ada, özelliklerini sıralayarak kendisini tanıtan bir de kısa sunum yaptı.

İnsansı robot Mini Ada sahneden düşüp parçalandı
OYNAT 03:28
İnsansı robot Mini Ada sahneden düşüp parçalandı
Antalya'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Akdeniz Bilişim Zirvesi'nde dans gösterisi yapması planlanan 'Mini Ada' adlı robot, sahneden düştü. 85 bin TL'ye mal olan insansı robotun dijital ekranı ve başı parçalandı.
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