Teknoloji InSight Marsın sesini kaydetti
BİLİM

InSight Mars'ın sesini kaydetti

Kızıl gezegen Mars'ın yüzeyinde, sismik inceleme aracı InSight tarafından kaydedilen sesler yayımlandı. Kayıtla ilk kez bir başka gezegenin sesi Dünya'da duyulurken, bilim adamları, sesin saatte 24 kilometre hızla esen kuzeybatı rüzgarından kaynaklandığını düşünüyor.

AA
NASA'nın InSight aracı geçtiğimiz hafta Mars yüzeyine iniş yapmıştı.
NASA'nın InSight aracı geçtiğimiz hafta Mars yüzeyine iniş yapmıştı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), geçen hafta gezegene inen InSight'ın güneş panellerine vuran rüzgarın sesinin kaydını kamuoyuyla paylaştı.

NASA'nın Jet İtiş Laboratuvarı'nda görevli bilim adamı Bruce Banerdt, bu ses kaydının sürpriz bir gelişme olduğunu belirterek, InSight'ın hareketi ölçümlemeyi amaçladığını, haliyle buna ses dalgalarının yarattığı devinimin de dahil olduğunu açıkladı.

Kayıtla ilk kez bir başka gezegenin sesi Dünya'da duyulurken, bilim adamları, sesin saatte 24 kilometre hızla esen kuzeybatı rüzgarından kaynaklandığını düşünüyor.

NASA Başkanı Jim Bridenstine de kayıtla ilgili "Bir diğer gezegenin yüzeyinde kaydedilen ilk sesleri duymak ayrıcalık. Harika bir ekibimiz var, NASA'da her gün inanılmaz şeyler yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Mars'a 26 Kasım'da varan InSight, kızıl gezegende sismik inceleme yapacak ve Mars'ın yer altı katmanlarına ilişkin veri toplayacak.

/**/
Fransa için endişeliyiz

Fransa için endişeliyiz

Erdoğan'dan Sarı Yelekliler'in protestosuyla ilgili açıklama.
Paris'tekiler beni istiyor

Paris'tekiler beni istiyor

​ABD Başkanı Trump'tan ilginç Sarı Yelekliler çıkışı.
Orantısız güç

Sarı Yelekliler yine sokağa çıktı, meydanlar savaş alanına döndü: Polis sert müdahalede bulunuyor.

Sarı isyan: 90 bin polis sokakta, tüm dükkanlar kapatıldı.
Burada kartopu oynamak yasak

Burada kartopu oynamak yasak

98 yıl önce yasaklandı, sebebiyse oldukça ilginç.
Oflular bir alem

Oflular bir alem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kendisine mektup gönderen öğrenci arasında gülümseten diyalog.
Ben bilmem Türklere sormalıyız

Ben bilmem Türklere sormalıyız

Putin'den, Moskova'da TürkAkım'ı isteyen Çipras'a yanıt.
Bingöllü genç Norveç'te aday

Bingöllü genç Norveç'te aday

23 yaşındaki Mehmet İnan, seçim vaadini açıkladı: 60 bin fakir mülteci çocuk için mücadele edeceğim.

Bugün yola çıkıyor

Bugün yola çıkıyor

​Bakan Dönmez: Ocak sonunda Akdeniz'de olacak.
FETÖ'nün kör bilgisayarları

FETÖ'nün kör bilgisayarları

Gizli toplantılarda kullandıkları ortaya çıktı.
Mini Merkel dönemi

Mini Merkel dönemi

​Alman siyasetinde yeni bir sayfa açıldı: Merkel'in halefi 'AKK' Türkiye düşmanlığıyla hatırlanıyor.

17 yıldır susuyor

17 yıldır susuyor

Çoğu kişinin görmediği soruna dikkat çekiyor.
Gemileri yaktı

Gemileri yaktı

Kasımpaşa'da Trezeguet depremi: İdmana çıkmadı.
Kirası 600 lira

Kirası 600 lira

Belediye başkanı, 8 asırlık kaleyi kiralığa çıkardı.
8 kilodan 100 gram çıkıyor

8 kilodan 100 gram çıkıyor

​Bir litresi tam bin TL'den satılıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.