Intel CEO'su skandal sonrasında ilk kez açıklama yaptı

Intel, AMD ve ARM firmalarının son 10 yıl içinde ürettiği işlemcileri etkileyen Spectre ve Meltdown isimli güvenlik açıkları nedeniyle siber korsanlar hassas bilgilere ulaşabiliyor. Bu güvenlik açıklarından etkilenen işlemciler günümüzde kullanılan birçok bilgisayar, telefon ve tablette bulunuyor.

Intel CEO’su Brian Krzanich, CES 2018 fuarında konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı. Konuşmasına başlarken, “ Teknoloji endüstrisinde söz konusu güvenlik açıklarına karşı gösterdikleri hızlı refleks için teşekkür ederim, gerçekten fevkaladeydi” dedi.

TEKNOLOJİ Intel'in tasarım hatası güvenlik riski taşıyor

Microsoft, Amazon, Google, Apple ve diğer teknoloji şirketleri Meltdown ve Spectre’nin ortaya çıkmasının ardından hızla yazılım güncellemeleri yaparak cihazları korumaya almıştı.

Krzanich, güvenlik açıkları kullanılarak hiçbir kullanıcı verisinin çalınmadığını belirtti ve bu hafta sonuna kadar işlemcilerin yüzde 90’ının korunmaya alınacağını belirtti. Intel’e göre güvenlik açıklarından korunmanın en iyi yolu yazılım güncellemelerini takip etmek.

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CEO Krzanich, Meltdown ve Spectre açıklarını öğrendikten sonra sahip olduğu Intel hisselerini sattığı iddiaları hakkında bir açıklama yapmadı.