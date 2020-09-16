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Teknoloji iPhone 12 ne zaman tanıtılacak? iPhone 12nin özellikleri ne olacak?
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iPhone 12 ne zaman tanıtılacak? iPhone 12'nin özellikleri ne olacak?

Apple'ın 2020 model iPhone'larını duyurmasına sadece günler kaldı ve telefon hakkındaki söylentiler tüm hızıyla devam ediyor. iPhone 12'nin ne zaman tanıtılacağı da duyurulurken telefonda bulunacak özelliklerde eski sürümlere göre değişiklikler olması bekleniyor. Apple bu akşam Türkiye saati ile saat 20.00'de yapacağı etkinlikle birçok yeni ürünü duyuracak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Uzun süredir birçok kullanıcının beklediği Apple’ın merakla beklenen yeni ürünlerinin tanıtılacağı gün geldi çattı. Türkiye saati ile bu akşam 20:00’de başlayacak olan etkinliğe verilen isim ise: “Zamanı Geldi”

Apple bu etkinlikte birçok yeni ürünü tanıtıcakken Iphone 12'nin tanıtımının Ekim ayında olacağı öngörülüyor.

iPhone 12'nin özellikleri ne olacak?

IPhone'un bu yıl duyurması beklenen iPhone 12 ile gelecek yeni özellikler hakkında söylentiler dolaşıyor. Telefonun en dikkat çeken yanlarından birisinin kenarları köşeli yepyeni bir tasarım olacağı iddiası mevcut. iPhone'un diğer telefonlarındaki yuvarlak kenarlar yerine iPhone SE'de olduğu gibi köşeli bir tasarım karşımıza çıkabilir.

Tasarımda farklılık dikkat çekiyor.
  • Tüm işaretler iPhone'un iPhone 12 ile 5G'ye kavuşacağına işaret ediyor. Bu da sizin daha yüksek veri hızlarla internette gezmenize olanak sağlayacak.

iPhone 12'nin etrafında hala büyük bir gizem var. Son çıkan, Google Pixel veya Samsung Galaxy telefonlar kadar sızdırılmadı ancak Apple'ın planladığı şeyin düzgün bir resmini bir araya getirecek kadar çok şey var.

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iPhone 4 ve 5'den beri ilk kez farklı bir tasarım bekleniyor

  • Apple, 2014 yılında piyasaya çıkan iPhone 6'dan bu yana iPhone için aynı temel tarzı tuttu. Ancak bu yıl, söylentiler en yeni iPhone'ların düz kenarlara sahip olabileceğini gösteriyor. iPhone tasarımının iPhone 4, iPhone 5 ve iPhone SE'nin görkemli günlerine döndürüyor.

Tasarımda farklılık dikkat çekiyor.

Telefonların görünen kukla modelleri, yaklaşan iPhone'ların beklenen boyutlarına göre bu yaz etrafında dolaşıyor ve bize bu yeni tasarımın neye benzeyeceği ve boyutlarının Apple'ın serisindeki diğer telefonlarla nasıl karşılaştırılacağı konusunda en iyi fikri veriyor.

Apple'ın bugün tanıtacağı ürünler neler olacak?

Iphone 12'nin tanıtılması biraz gecikse de Apple bugün birçok ürünü tanıtacak. Şirketin; yeni nesil akıllı saat Apple Watch 6, uygun fiyatlı akıllı saati Apple Watch SE, yeni iPad Air, yeni abonelik sistemi Apple One’ı resmi olarak tanıtacağı ifade ediliyor.

  • Apple işlemciye sahip ilk Mac bilgisayar ile kablosuz kulaküstü kulaklık AirPods Studio ile ilgili ayrıntıların da ABD’li şirketin bu akşam düzenleyeceği etkinlikte ortaya çıkması bekleniyor.

Apple'ın online mağazası satın alma işlemine kapatılırken siteye tıkladığınızda karşınıza "Hemen döneceğiz" yazısı çıkıyor. Bu akşam yeni ürünlerin tanıtılıp, siteye eklenmesinin hemen ardından sitenin tekrar açılması bekleniyor.

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