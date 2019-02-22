Teknoloji İsrail Aya uzay aracı gönderdi
BİLİM

İsrail Ay'a uzay aracı gönderdi

İsrail, ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX roketiyle Ay'a uzay aracı gönderdi. SpaceX'in Falcon 9 roketinin, İsrail'in uzay aracının yanı sıra Endonezya haberleşme uydusunu yörüngeye taşıdığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
İsrail’in Ay görevi için tasarlanan ilk uzay aracını taşıyan SpaceX Falcon 9 roketi Cape Canaveral üssünden fırlatıldı.
İsrail’in Ay görevi için tasarlanan ilk uzay aracını taşıyan SpaceX Falcon 9 roketi Cape Canaveral üssünden fırlatıldı.

Space.com, İsrail'in özel sermayeyle üretilen ve "Beresheet" (Başlangıç) adı verilen uzay aracı, dün gece Falcon 9 roketiyle Florida'da Cape Canaveral'dan fırlatıldığını yazdı.

"Beresheet"in Dünya'nın uydusuna inmesi halinde İsrail, Rusya, ABD ve Çin'den sonra Ay'a uzay aracı gönderen 4. ülke olacak.

Uzay aracının Ay'a seyahatinin 2 ay sürmesi bekleniyor.

Independent'in haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, fırlatışı Tel Aviv yakınında Yehud'daki kontrol merkezinde izledi.

Netanyahu, bunun İsrail ve teknolojisi için çok büyük bir adım olduğu açıklamasını yaptı.

Falcon 9 roketinin, İsrail'in uzay aracının yanı sıra Endonezya haberleşme uydusunu yörüngeye taşıdığı belirtildi.

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