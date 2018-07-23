Teknoloji 2018 Dacia Sandero Stepwayin Türkiye fiyatı ne kadar? İşte teknik özellikleri
OTOMOBİL

2018 ​Dacia Sandero Stepway'in Türkiye fiyatı ne kadar? İşte teknik özellikleri

2018 Dacia Sandero Stepway'in Türkiye fiyatı ne kadar? İşte teknik özellikleri

Dacia Sandero Stepway Style, Türkiye’de satışa sunuluyor. Türkiye’de benzinli ve dizel seçenekleri ile birlikte 4 farklı versiyonla satışa satışa sunulacak araç, uygun fiyatı ile de göz dolduruyor. İşte 2018 Dacia Sandero Stepway'in Türkiye fiyatı ve özellikleri...

Haber Merkezi AA
Türkiye'de 4 farklı versiyonla satışa sunuluyor.
Türkiye'de 4 farklı versiyonla satışa sunuluyor.

2018 Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Sandero Stepway Style, Türkiye’de müşterileri ile buluşuyor.

Dacia'dan yapılan açıklamaya göre, iç ve dış tasarımındaki ayrıntılarıyla dikkati çeken Sandero Stepway Style, Türkiye’de benzinli ve dizel 4 farklı versiyonla satışa sunuluyor.

2018 Dacia Sandero Stepway'in özellikleri!

Sandero Stepway Style versiyonu ile sunulan yeni bej renk seçeneği, parlak gümüş ve siyah olmak üzere iki renkli 16 inç Stepway Style jant kapakları, kapı sütunlarında Stepway yazısı ve parlak siyah yan aynalar bu özel serinin dış tasarımında ilk göze çarpan özellikler arasında.

Zıt renk dikişle süslenmiş özel döşemeler, ön koltukların orta kısmında Stepway yazısı, parlak krom detayları ile havalandırma kanalları ve ön panel ise iç tasarımda ön plana çıkıyor.

Araç, Anti Blokaj Sistemi (ABS) + Acil Fren Yardımı (AFU), Elektronik Denge Programı (ESP), Elektronik Patinaj Önleme Sistemi (ASR), Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HSA), sürücü ve ön yan hava yastıkları, ön sis farları, stop-start özelliği gibi önemli güvenlik donanımlarını standart olarak sunuyor.

Özel seride otomatik klima, elektrikli arka camlar, direksiyondan kumanda, kol dayama, hız ayar ve sınırlayıcı, yol bilgisayarı, USB ve Bluetooth bağlantısı ve direksiyondan kumanda standart olarak konfor donanımları arasında yer alıyor.

Müşteriler ayrıca, arka park sensörü, Dacia Media NAV, multimedya sistemi ve geri görüş kamerası gibi opsiyonlar edinebiliyor.

Sandero Stepway Style, Türkiye’de 66 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

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