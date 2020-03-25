Teknoloji İtalyanlar sokağa çıkma yasağını dronelarla denetliyor
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İtalyanlar sokağa çıkma yasağını dronelarla denetliyor

Ölü sayısının 6.820'ye ulaştığı İtalya'da koronavirüs salgınına karşı getirilen karantina kurallarını ihlal edenleri belirlemek için dronelar da kullanılmaya başladı. Bazı kentlerde belediyelerin kontrol amacıyla drone'lardan faydalanmaya başlaması üzerine Ulusal Sivil Havacılık Kurumu konuyu gündemine aldı. Kurum, 'koronavirüs salgınının kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla' drone kullanımına onay verdi.

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İtalya'da yaklaşık 2 haftadır uygulanan ve en az 3 Nisan'a kadar devam etmesi planlanan karantina tedbirleriyle sehayat kısıtlamaları getirilmiş ve halktan da sağlık, temel ihtiyaçlar ya da iş için gerekli olmadıkça evlerinden çıkmamaları istenmişti.

Bu kuralları ihlal edenlere verilecek ceza miktarı dün akşam artırılarak 400-3000 euro arasına çıkarıldı.

Koronavirüs taşıdığı halde tecritten çıkanlar da 5 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Bazı kentlerde ordunun da desteğiyle süren kontrollerde araçlar caddelerde durduruluyor ve insanlardan nereye ve neden gittiklerini yazılı olarak bir dilekçeyle bildirmeleri isteniyor. Karantina kurallarının öngördüğü kurallara aykırı olarak dışarıda "yakalananlara" cezai işlem yapılıyor.

Başkent Roma'da koronavirüs kurallarının uygulanmasına destek amacıyla polis helikopteri de kullanılıyor.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre salgın önlemleri kapsamında 11 Mart-23 Mart tarihleri arasında 2.2 milyon kişiye kontrol yapıldı ve 102 bin kişi hakkında kuralları ihlal ettikleri gerekçesiyle işlem yapıldı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ise dün akşam, kuralları ihlal edenlere verilecek cezaların artırıldığını açıkladığı konuşmasında "Vatandaşların büyük çoğunluğu kurallara uyuyor. Bundan gurur duyuyoruz" dedi.

BBC'nin haberine göre; Conte, "Kurallara herkes uyarsa hem kendilerini ve sevdiklerini güvenceye almış olurlar hem de tüm toplumun bu acil durumdan olabildiğince erken çıkabilmesine olanak verirler" diye konuştu.

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