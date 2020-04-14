Teknoloji İTÜ ARI Teknokent, salgınla mücadelede teknolojiyi kullanıyor
BİLİM ÜRÜN HABERLERİ DİĞER

İTÜ ARI Teknokent, salgınla mücadelede teknolojiyi kullanıyor

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp:- "En büyük girişimci ekosistemine sahip teknokent olmak bize avantaj sağladı ve salgın sürecinde bünyemizdeki firmalardan bu sayede daha fazla ürün ortaya çıktı" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Teknokentler bu süreçte birçok ar-ge çalışması yaptı.
Teknokentler bu süreçte birçok ar-ge çalışması yaptı.

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp, en büyük girişimci ekosistemine sahip teknokent olmanın kendilerine avantaj sağladığını belirterek, "Salgın sürecinde İTÜ ARI Teknokent'teki firmalardan bu sayede daha fazla ürün ortaya çıktı." dedi.

Tunçalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde teknokentlerin iyi bir sınav verdiğini dile getirerek, Türkiye'nin dört bir yanındaki teknokentlerin Kovid-19'a yönelik ürünler geliştirdiğini söyledi.

Teknokentler arasında en büyük girişimci ekosistemine sahip olmalarının kendilerine avantaj sağladığına değinen Tunçalp, salgın sürecinde İTÜ ARI Teknokent'teki firmalardan bu sayede daha fazla ürün ortaya çıktığını kaydetti.

Tunçalp, İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi'nin, salgın başlamadan önce normal çağrısına ek olarak "#FightCOVID19" çağrısı yaptığını belirterek, "Çağrıya sadece 3 hafta gibi kısa bir sürede aralarında heyecan verici ürünlerin de olduğu 80'den fazla başvuru geldi. Bu girişimleri yatırımcılarla, ilgili destek programlarıyla buluşturmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Günde 2 bin adet yüz siperliğini hastanelere dağıtıyoruz

Salgın daha Türkiye'de yokken Avrupa'daki yüz siperliği üretimlerini incelediklerini ve İTÜ Magnet Fab'da 3D yazıcılarla yüz siperliği prototipleri yaptıklarını anlatan Tunçalp, "Günde 2 bin adet yüz siperliği basıp dağıtabiliyoruz. Teknokent firmalarından 3D yazıcı kullananlar da bu sürece katkı veriyor. Çok sayıda büyük hastanenin ihtiyacını karşılama şansımız oldu." dedi.

Yüz siperliği haricinde başka ürünlerin de geliştirildiğini aktaran Tunçalp, şunları kaydetti:

"Örneğin, hasta başında operasyon sırasında bir hapşırma durumunda ortamdaki herkes enfekte olabiliyor. Bunu engellemek için hastanın baş bölgesini kapatacak ve kolların girebildiği şeffaf entübasyon kutuları üretmeye başladık.

Öte yandan, dünyada basit bir takım solunum cihazları yapılıyor. Biz de bu ürünler üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve bu hafta ilk cihazımızı bitireceğiz. Geliştirdiğimiz ürünlerin tasarımını açık kaynak kodlu üretim felsefesinin bir parçası olarak, ihtiyaç duyanlar kullanabilsin diye İTÜ Magnet Fab'da paylaşacağız."

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp

Kovid-19'la ilgili ihtiyaçlara yönelik çeşitli ürünler geliştirildi

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp, ilk Kovid-19 tanı kitinin bünyelerindeki Bioeksen firması tarafından Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü iş birliğiyle geliştirildiğini hatırlattı.

Firmanın tanı kiti üretimine aralıksız devam ettiğini belirten Tunçalp, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genetik testler üzerine çalışan bir diğer firmamız Sentromer da koronavirüs kitinin satışına başladı. Memsis Çevre Teknolojileri ise N95 ve üzeri kalitede maske üretimine yönelik ürün geliştirme sürecini tamamladı ve seri üretime geçti. Ceiba Tele ICU firması da geliştirdiği eConnect teknolojisiyle izolasyon ve karantina odalarındaki başucu cihazlarından anlık veri akışı sağlıyor. Boni Global de, koronavirüs şüphelilerini cep telefonları üzerinden izleyecek bir uygulama geliştirdi.

Evana, temassız ateş ölçer geliştirerek kalabalık alanlarda kullanılması için harekete geçti. Money Shower firması, ATM cihazlarına takılıp günlük dolaşımdaki parayı dezenfekte eden çözümünü ilgili kuruluşlara tekrar tanıtmaya başladı. Ayrıca, İTÜ Çekirdek girişimlerinden Swenna, PVC malzemeden ısıya ve yırtılmaya dayanıklı sıvı geçirmeyen önlükleri sağlık personeline ekstra koruma sağlaması için üretiyor. Türkiye'nin en büyük 3D yazıcı üretilerinden Ookuma da Kovid-19'a yönelik ürün tasarımları yaparak paylaşıyor."

Teknokentlerin önemi ortaya çıktı. Maske ve birçok ürün kamuoyunun hizmetine sunuldu.

Startupların hareket kabiliyeti ürünlerin ortaya çıkmasını sağladı

Startupların Kovid-19 sürecinde hızlı bir şekilde ihtiyaçlara yönelik üretime odaklandığına dikkati çeken Tunçalp, bu durumun startupların karar alma ve hareket kabiliyetlerinin büyük şirketlere göre daha fazla olmasından kaynaklandığını söyledi.

Tunçalp, "Startuplarda kurucular ne istiyorsa şirket hemen oraya odaklanabiliyor. Örneğin, Kovid-19'la ilgili bir ürün ihtiyacı olduğunda belli yeteneklere sahip startuplara ulaşıp bu konuda desteklerini istiyoruz. Bu noktada startuplar, yeteneği ve kaynağı çerçevesinde kendisine gelen bir talebi yapıp yapmayacağına hemen karar verebiliyor. Bu ciddi bir avantaj. Birçok ürün bu sayede ortaya çıktı." diye konuştu.

- "Eğitimler, grup çalışmaları ve mentorluk faaliyetleri online olarak sürüyor"

Teknokent bünyesindeki firmaların, çalışmalarına evden devam ettiğini aktaran Tunçalp, sözlerini şöyle tamamladı:

"İTÜ Çekirdek, normal zamanda olduğu gibi faaliyetlerine devam ediyor. Eğitimler, grup çalışmaları, mentorluk faaliyetleri internet üzerinden yürütülüyor. Mentorluk saati açısından kendi rekorumuzu kırdık. İTÜ Çekirdek'te 16 Mart-5 Nisan tarihleri arasında toplam 416 online mentorluk gerçekleşti ve haftalık görüşmeler yüzde 25 arttı."

Doktorlar geliştirdikleri siperlik ile kendilerini koruyor
TEKNOLOJİ
Doktorlar geliştirdikleri siperlik ile kendilerini koruyor
Abone Ol Google News
Dördüncü haftada düşüşe geçti

Dördüncü haftada düşüşe geçti

Bakan Koca, son verileri açıklıyor.
21 bini aştı

21 bini aştı

​İtalya'da ölü sayısı kritik seviyelerde.
Sıfır noktasında bulundu

Sıfır noktasında bulundu

Yüzlerce metre uzunluğunda.
Akıncı yine şaşırtmadı

Akıncı yine şaşırtmadı

Rum kesimine el açtı: 35 bin liralık ilaç gönderecekler!
Bakan Akar'dan korona talimatı

Bakan Akar'dan korona talimatı

Nisan celpleri bir ay ertelendi, terhis olacaklar bir ay bekleyecek.
İstanbul Valiliği çalışıyor

İstanbul Valiliği çalışıyor

Salgında kullanılacak hizmet araçlarına 250 adet daha eklendi.

Bütün gözler burada

Bütün gözler burada

​Türk bilim insanları ilk aşamayı tamamladı.

Sonunda<br>iş yerini yaktı

Sonunda
iş yerini yaktı

​'Mafya geldi çöktü, İmamoğlu da buna müsaade etti!'.
Milletimizin vicdanına göre hazırlandı

Milletimizin vicdanına göre hazırlandı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesi açıklaması.
CHP direniyor

CHP direniyor

​İnfaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürecekler.
Bu manzaraya bakanlık 'dur' dedi

Bu manzaraya bakanlık 'dur' dedi

​Yasak olmasına rağmen Salda'ya iş makineleriyle girip...
Kuyruk bir<br>kilometreyi aştı

Kuyruk bir
kilometreyi aştı

​Pazara girişte uygulanan tedbirler takdir topladı.
36 milyon<br>bu özrü izledi

36 milyon
bu özrü izledi

Televizyon tarihine geçti.
Hem Antalya'da<br>hem baharın ortasında

Hem Antalya'da
hem baharın ortasında

​Kara saplanan 4 macera meraklısını ekipler kurtardı.
Puana göre tedavi

Puana göre tedavi

Yaşama şansı az olan hasta ölüm terk edilecek, şansı olan...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.