Teknoloji Kalacağın otel Metaversete
BİLİM

Kalacağın otel Metaverse'te

Hayatımızın her alanında kendini göstermeye başlayan Metaverse şimdi de turizmcilerin radarında. Birçok otel ziyaretçilerini ağırlamadan önce Metaverse’te sanal tanıtım yapmaya başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kalacağın otel Metaversete
​Kalacağın otel Metaverse'te.

Hayatımızın her alanında kendini göstermeye başlayan Metaverse şimdi de turizmcilerin radarında. Birçok otel ziyaretçilerini ağırlamadan önce Metaverse’te sanal tanıtım yapmaya başladı. Yakın zamanda yaygınlaşacak bu uygulama, ziyaretçilere satın alma işlemi öncesinde oteli ve hizmetlerini görme imkanı sağlayacak. Bu da turistler için kötü sürprizi engellerken işletmeler de beklenmedik iptal oranlarını azaltacak. Kalınacak otelden, kültürel etkinliklere kadar bir tatile ilişkin ne varsa sanal alemde gezilecek.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ARTACAK

Bu sayede daha fazla yerli ve yabancı ziyaretçi sayısına ulaşılacak. Konuyu eleştirenler, önceden deneyimle turistlerin gelmeyeceğini söylese de aksini düşünenler, insanların çok beğendikleri yerleri fiziksel olarak da görmek isteyeceklerini söylüyor. Öte yandan, sanal araştırma sayesinde müşteri memnuniyetinin artması bekleniyor. ‘Evren ötesi’ anlamına gelen Metaverse, aslında gerçek dünyanın sanal ortamdaki hali.

AVATARI OLUŞTUR VE GEZİYE BAŞLA

Kendimizi, sanal gerçeklik veya artırılmış gerçeklik yoluyla dijital bir evren içinde buluyoruz. Bu ortamda, muhtemelen üç boyutlu bir avatar oluşturarak; çalışmak, gezmek, oyun oynamak, konsere gitmek, alışveriş yapmak gibi birçok günlük aktiviteyi yerine getirmek mümkün hale geliyor. Haliyle birçok sektör de bu olanaklardan yararlanmak için hizmetlerini dijitale yönlendiriyor.

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