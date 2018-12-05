Teknoloji Kanser altınla tespit edilecek
BİLİM

Kanser altınla tespit edilecek

Kanser hücresindeki DNA'ların altına karşı hassas olduğu belirlendi. Bilim insanları kanserin tespiti için altın nano parçacıkları içeren testler tasarladı. Kanser hastası ve sağlıklı kişilerden alınan 200 kadar örnek üzerinde yapılan testin, sadece 10 dakika içinde yüzde 90'a kadar doğruluk payıyla kanseri tespit edebildiği kaydedildi.

AA
Uzmanlar tarafından bu testin hastalar üzerinde kullanılmadan önce daha fazla araştırılması gerektiği söylendi.
Uzmanlar tarafından bu testin hastalar üzerinde kullanılmadan önce daha fazla araştırılması gerektiği söylendi.

Bilim insanları kanser hücrelerindeki DNA'ların altının çekim gücüne kapıldığını keşfetti.

LiveScience'ın haberine göre, Queensland Üniversitesine bağlı Biyomühendislik ve Nanoteknoloji Enstitüsünde görevli bilim adamlarının yürüttüğü çalışma, hangi türde olursa olsun kanser hücrelerinin DNA'sının, "altının çekim gücüne daha güçlü biçimde kapıldığını" gösterdi.

Altın nano parçacıklı test yüzde 90 başarılı

Bu özelliği tespit eden bilim adamlarının kanseri belirlemek için altın nano parçacıklarının kullanıldığı bir test tasarladığı, parçacıkların kanserli DNA'nın varlığı veya yokluğuna göre renk değiştirdiği belirtildi.

Kanser hastası ve sağlıklı kişilerden alınan 200 kadar örnek üzerinde yapılan testin, sadece 10 dakika içinde yüzde 90'a kadar doğruluk payıyla kanseri tespit edebildiği kaydedildi.

Çalışmayla ilgili ayrıntılar "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.

Uzmanlar, testin hastalar üzerinde kullanılmadan önce daha fazla araştırma yapılması gerektiğini dile getirdi.

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