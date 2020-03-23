Teknoloji Kanser ilaçları Gaziantepten gelecek
BİLİM KANSER

Kanser ilaçları Gaziantep'ten gelecek

GAZİANTEP'te kanser hastalığının teşhisinde kullanılan nükleer tıp ilaçları için 31 milyon 400 bin TL'lik yatırımla ilaç üretim tesisi kuruluyor. Gaziantep Üniversitesi’nde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca desteklenen Radyo Aktif İlaç Üretim Merkezi kurulmasına ilişkin protokol imzalandı. İmza törenine bakanlık adına Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz katıldı.

Haber Merkezi DHA
Kansere önlem almak için proje geliştirildi
Kansere önlem almak için proje geliştirildi


Proje kapsamında Gaziantep Üniversitesi bünyesinde radyofarmasötik ilaçların üretildiği bir tesis ve aynı zamanda kanser ilaçlarının araştırılıp geliştirileceği Ar-Ge merkezi kurulacak. 31 milyon 400 bin TL yatırımla 18 ayda tamamlanması hedeflenen merkezde üretilecek olan ilaçların iç ve dış piyasaya sunulması planlanıyor.

DHA
Kansere tedavi aranacak


Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, henüz yapım aşamasında olmasına rağmen projeye birçok ülkeden ortaklık tekliflerinin geldiğini söyledi. Projenin yerli ve milli medikal sanayisi anlamında önemli bir atılım olduğunu vurgulayan Rektör Gür, ''Radyofarmasötik en çok kullanıldığı merkezlerin başında Gaziantep Üniversitesi geliyor. Bu projenin buraya verilmesinin ana sebeplerinden birisi de hem burada kullanılacak hem de Ortadoğu, Doğu Avrupa, Balkanlar ve Orta Asya olmak üzere bölge ana lojistik merkezi olacak ve buradan temin edilecek. Bu proje başlama aşamasında olmasına rağmen uluslararası yatırımcıların gözdesi oldu. Bir taraftan Japon firmalar bir taraftan Amerikan firmaları bizimle ortaklık kurarak bir fabrika ve işletim sistemi kurmak istiyorlar'' dedi.

DHA
Proje aynı zamanda istihdam oluşturacak

Proje ile kanser hastalığına çözüm aranacak

Gaziantep Valisi Davut Gül ise bu tür projelerin ilaç sanayisi anlamında ülkeye çok faydalı olacağına dikkat çekerek ''Yaklaşık 1 yıllık süreçte bu projeye hazırlanırken bu projeye herkes inandı. Yerli ve milli sanayi oluştururken en nemli ayaklarından birisi de ilaç sanayisi. Gaziantep'in bu anlamda hedefleri vardı. Bu proje bunun ilk adımı oldu. Projenin bütçesi Türkiye'de kalkınma ajanslarının bir seferde verdiği en yüksek rakama denk geliyor. Bu şu demek oluyor ki iyi proje her zaman finansmanını buluyor'' diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından projeye ilişkin protokol imzalandı.

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