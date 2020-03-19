Teknoloji Koronavirüs ile mücadeleye Süper Bilgisayar desteği
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Koronavirüs ile mücadeleye ’Süper Bilgisayar’ desteği

Geliştirilmiş haliyle saniyede 20 trilyona yakın işlem ve veri analizi yapma kapasitesiyle dünyanın en güçlü bilgisayarları arasında bulunan ve bugüne kadar dünya çapında bilim projelerine destek veren Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezinde bulunan Süper Bilgisayar, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen yeni korona virüs mücadelesinde kullanılıyor.

Haber Merkezi İHA
Virüs ile mücadeleye süper bilgisayar desteği
Virüs ile mücadeleye süper bilgisayar desteği


Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Bilgisayar, SARS-CoV-2 virüsünün salgına neden olduğu yeni korona virüs adıyla bilinen Covid-19 hastalığına karşı Rosetta@home projesinin, Baker laboratuvarında yürütülen viral protein incelenmesinde kullanılıyor. Yapılacak incelemeler sonucunda elde edilecek bilgiler, yeni korona virüse karşı yeni aşıların ve antiviral ilaçların tasarımına rehberlik etmek için kullanılacak.
Üniversite Süper Bilgisayarı araştırmaya dahil olduğu 36 saatten kısa süre içerisinde 150,19 katrilyon matematiksel işlemin yapılmasını sağlayarak, işlem sonuçlarını Rosetta@home projesinin sunucularına aktardı.

Reuters
Bilgisayar ile çözüm aranacak


Salgın hastalıklar üzerinde çalışmalar yürütüyor
Rosetta@home, Berkeley Network Computing, Açık Altyapı (BOINC) platformunda, virüslerin protein yapısının üç boyutlu şekillerinin belirlenmesi için tahmini dağıtılmış bir hesaplama projesidir. Rosetta@home projesi bugüne kadar Alzheimer, HIV, sıtma gibi hastalıklar üzerine çalışmalar yaptı. Rosetta @ Home Projesinin korona virus ile mücadelesinde virüsü oluşturan proteinlerin nasıl göründüğü ve nasıl işlev gördüğü hakkında hızlıca bilgi edinmesi rolünü üstleniyor.

Daha önce Ebola salgını için kullanıldı


Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezinde 2007 yılında konuşlandırılmış olan Süper Bilgisayar, daha önce Batı Afrika’da başlayıp tüm dünyayı tehdit altına alan ölümcül Ebola virüsü ve türevlerine karşı acilen bilimsel bir çare üretilmesi amacıyla ABD merkezli olarak dünya çapında başlatılan kampanyada kullanılmıştı.
Bugüne kadar dünya çapında bilim projelerine destek veren Süper Bilgisayar, Ebola virüsüne karşı bir antiviral geliştirilmesi konusunda ABD’nin California eyaletindeki Scripps Research Institute (Scripps Araştırma Enstitüsü) merkezli olarak başlatılan uluslararası bilimsel mücadeleye tüm potansiyeliyle destek vererek, Ebola virüsüne karşı en etkili tıbbi çözümün bulunması konusunda bilimin hizmetine sunuldu.

Reuters
Süper bilgisayar salgına çözüm arayacak

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Toplum sağlığı için hizmet etmeye devam edeceğiz”
İnsanlık tarihinin büyük küresel salgınlarından bir tanesi haline gelen yeni korona virüse karşı ülkelerin güvenliklerini sağlamaya çalışırken bilim insanlarının da korona virüsü ile ilgili çalışmalarını sürdürmeye devam ettiğini ifade eden Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, hastalığın önlenmesine karşı bilimsel olarak yürütülen çalışmalara destek verdiklerini söyledi.
Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon Merkezinde bulunan Süper Bilgisayarın, yeni korona virüs ile ilgili aşı ve antiviral ilaçların geliştirilmesi çalışmalarını rehberlik edecek verilerin elde edilmesi için araştırma projesinde kullanıldığını belirten Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Süper Bilgisayarın yeni korona virüsünün sahip olduğu başak proteinlerinin incelenmesinde matematiksel verileri ölçtüğünü kaydetti.

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