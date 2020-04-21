Koronavirüs sonrası teknoloji çalıştayından öngörüler

Türkiye'nin en büyük tematik teknoparkı olan Bilişim Vadisi tarafından çevrimiçi ortamda, "Kovid-19 Sonrası Teknoloji Odaklı Firmalar ve Teknoparklar Çalıştayı" düzenlendi.

Bilişim Vadisi'nden yapılan açıklamaya göre, vadideki çalışmalar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde dijital ortamda devam ediyor.

Bu kapsamda "Kovid-19 Sonrası Teknoloji Odaklı Firmalar ve Teknoparklar e-Çalıştayı", Türkiye'nin birçok yerinden katılımla online olarak gerçekleştirildi.

İki oturum halinde yapılan çalıştayda salgını süresince ortaya çıkacak muhtemel risklere karşı önlemler ele alındı. Çalıştayın sonuçları canlı yayında kamuoyuna açıklandı.

Çalıştaya, teknopark yöneticileri, akademisyenler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi yaklaşık 100 kişi katıldı.

Buradan çıkan sonuçların, teknopark ekosistemine ve teknoloji firmalarının Kovid-19 salgını sonrası geleceklerini planlamalarına önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Reuters Birçok alan gibi sağlıkta da yapay zekaya ihtiyaç artacak.

5G'ye geçiş sürecinin hızlandırılması gerekiyor

Çalıştayda, uzaktan çalışma modelinin öncelikli olarak teknoloji firmalarında daha yaygın bir şekilde kullanılması ve buna bağlı olarak siber güvenlik tehditlerinin önlenmesine yönelik milli ve yerli yazılımların geliştirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Bunun yanı sıra 5G teknolojisine geçiş sürecinin hızlandırılmasının da önemine vurgu yapıldı. Güçlenen 5G ve hızlı internet erişim altyapısının, fiziksel mekanlara ihtiyaç duymadan işleyebilecek "duvarsız teknoparklar" fikrinin en önemli adımlarından olduğuna işaret edildi.

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Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, gelecek dönemde e-çalıştay modeliyle sınırları kaldırarak farklı alanlardan uzmanları bir araya getirmeye devam edeceklerini belirtti.

İbrahimcioğlu, "Milli Teknoloji Hamlesi"nde önemli bir kaldıraç olan Bilişim Vadisi'nin yenilikçi adımlar atmak adına çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.