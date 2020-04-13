Teknoloji Koronavirüse karşı laboratuvar çalışması başladı
BİLİM

Koronavirüse karşı laboratuvar çalışması başladı

KTÜ İLAFAR Müdürü Prof. Dr. Sena Sezen: "Klinikte başka hastalıkların tedavisinde kullanılan bazı ilaçların Kovid-19'un çoğalmasını veya akciğerlerde neden olduğu ölümcül hasarı önlemede etkili olup olmayacaklarını laboratuvarlarımızda hızlı tekniklerle araştıracağız" dedi.

Haber Merkezi AA
Aşı çalışmalarına başladılar
Aşı çalışmalarına başladılar

Doğu Karadeniz'in ilk preklinik ilaç araştırma merkezi Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (İLAFAR), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı laboratuvar çalışması yapılacak.

KTÜ İLAFAR Müdürü Prof. Dr. Sena Sezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin milli ilaç üretimi hedefleri doğrultusunda Ağustos 2008'de preklinik araştırmalarla ilaç etkin maddesi ve ilaç formülasyonları geliştirmek için kurulan merkezde çeşitli araştırmalara devam ettiklerini söyledi.

Türkiye'de Kovid-19 salgınına karşı devletin tüm kurumlarının, bilim kurullarının da tavsiyeleri doğrultusunda gereken tedbirleri aldığını ve salgınla mücadele ettiğini vurgulayan Sezen, "Biz de ekip olarak, Kovid-19 salgını nedeniyle oluşan klinik durumun tedavisinde kullanılabilecek ilaçların araştırılmasında verebileceğimiz bilimsel katkıyı değerlendirdik." dedi.

Klinik çalışmaları başlattılar.

Laboratuvarda hızlı tekniklerle araştırıyoruz

Sezen, bu kapsamda yürüttükleri çalışmalara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Enfeksiyonun yayılma hızı ve mortalitesi, rasyonel ve kanıta dayalı yaklaşımları kullanarak ruhsatlı mevcut ilaçların tedavi amacıyla yeniden konumlandırılarak daha kısa sürede klinik kullanıma girebilmesi ihtiyacını göstermektedir. İLAFAR olarak biz de Kovid-19 salgını ile mücadelede özellikle etkili ilaç ve tedavi yaklaşımlarının hızlı bir şekilde geliştirilmesinde nasıl bir bilimsel katkı verebileceğimizi araştırmacılarımızla bir süredir çok yönlü tartışıyoruz ve bununla ilgili çeşitli çalışmalar belirledik. Planladığımız çalışmada, klinikte başka hastalıkların tedavisinde kullanılan bazı ilaçların koronavirüsün çoğalmasını veya akciğerlerde neden olduğu ölümcül hasarı önlemede etkili olup olmayacaklarını laboratuvarlarımızda hızlı tekniklerle araştıracağız."

Dünya Sağlık Örgütü'nün en son kayıtlarına göre, tedavide kullanılabilecek ilaçların araştırıldığı 133 çalışma bulunduğuna işaret eden Sezen, şunları kaydetti:

"Diğer başka hastalıkların tedavisinde kullanılmak üzere klinik onaylı, 4 farklı gruptan ilaçlar veya bunların kombinasyonlarının değerlendirildiği çalışmalardan 63'ü klinik araştırma, 52'si preklinik araştırmalar. İLAFAR olarak biz de bu gruplarda olup henüz etkinliği tam değerlendirilmemiş farklı 12 ilacın potansiyel tedavi edici etkinliklerini geliştirdiğimiz yöntemlerle çalışacağız."

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