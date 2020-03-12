Teknoloji Koronavirüsü yazılımla tespit edecekler
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Koronavirüsü yazılımla tespit edecekler

Yazılım platformu DataWalk, hem süper taşıyıcıları, hem de koronavirüs yayma riski taşıyan kişileri proaktif olarak tespit edebilmek için ağ analiz yazılımının kullanılabileceğini açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Koronavirüs'ü yazılımla tespit edecekler.
Koronavirüs'ü yazılımla tespit edecekler.


Sektörün en gelişmiş haberleşme analizi yazılım platformlarından DataWalk, potansiyel süper taşıyıcıları, hastaları ve koronavirüs riski taşıyan kişileri proaktif olarak tespit eden çözümünü tanıttı.
Açıklanan ağ analiz teknolojisi, göçmen kayıtları, etkilendiği bilinen bireyler ve anonimleştirilmiş cep telefonu verileri gibi çok sayıda veriyi birbirine bağlayarak ve ilişkilendirerek aşağıda belirtilenlerin tespit edilmesini sağlıyor.

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Koronavirüs taşıyanlar tespit edilebilecek

DataWalk EMEA CEO’su Pawel Wieczynski konuyla ilgili şu ifadeleri dile getirdi: "Ölçeklenebilir ağ analiz yazılımımızla potansiyel süper taşıyıcıların ve koronavirüs riski taşıyan insanları sistematik olarak tespit edilmesine yardımcı olan teknolojiye sahip dünyanın nadir şirketlerinden birisiyiz. Dünya çapındaki hükümetlere ve diğer kuruluşlara koronavirüs önleme çabalarında yardım etmeye hazırız."

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