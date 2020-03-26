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Koronavirüsün DNA'sını çözmek için trilyonlarca işlem yaptı

Dünya çapındaki gönüllülerden oluşan bir kişisel bilgisayar ağı olan Folding@home, COVID-19 için saniyede 1,5 kentilyonluk işleme ulaştı. Bu değerler, dünyanın en hızlı süper bilgisayarını dahi geride bırakıyor.

Haber Merkezi Diğer
Proje hesap yaptı.
Proje hesap yaptı.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde tespit edildikten sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 22.169 kişinin ölümüne neden olan yeni ölümcül koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele için birçok kurum seferber oldu. Dünya çapındaki gönüllülerin kişisel bilgisayarlarından oluşan bir sistem olan ve protein molekülleriyle ilgili simülasyonlar yapan Folding@home projesi, COVID-19'la ilgili faaliyetlerine dair bilgi verdi.

Folding@home'un açıkladığı verilere göre, sistemin toplam performansı, saniyede 1,5 kentilyon (1.500.000.000.000.000.000) işleme ulaştı. Folding@home katılımcılarının, dünyanın en güçlü süper bilgisayarından daha çok işlem yaptığı belirtiliyor. Bu değerler, en hızlı süper bilgisayar olan IBM'in Summit'inden yaklaşık 10 kat daha hızlı.

Koronavirüsteki protein hedeflerini araştırıyor

koronavirüs projesi

IBM'in Summit süper bilgisayarı şimdiye kadar 148,6 PetaFlop (1 PetaFLOP = 1 katrilyon işlem) hızına ulaşabilmişti. Folding@home, bu devasa başarıya ulaşmak için 4,63 milyon işlemci (CPU) çekirdeği ve yaklaşık 430 bin grafik işlemci (GPU) kullanmak zorunda kaldı. Dağıtılmış hesaplama yönteminin doğası düşünüldüğünde, yani her zaman tüm işlemci çekirdekleri ve grafik işlemcileri çevrimiçi değildir, bu durumda Folding@home projelerinin kullanabileceği performans, donanımın uygunluğuna bağlı olarak değişiyor.

Yeni koronavirüs salgını nedeniyle çok sayıda hesaplamalı biyoloji ve kimya projesi başlatıldı. Webtekno'nun haberine göre; IBM, COVID-19 Yüksek Performans Hesaplama Konsorsiyumu'nu kurarak ABD'deki çeşitli araştırma kurumları ve teknoloji şirketleri tarafından kullanılan belli başlı süper bilgisayarları bir araya getirip epidemiyoloji, biyoenformatik ve moleküler modellemede araştırma simülasyonları yapmak istiyor. Bu konsorsiyuma katılan süper bilgisayarların toplam işlem hızıysa 330 PetaFLOP.

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