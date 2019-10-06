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Küresel iklim değişikliği kışların etkisini azaltıyor

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, "Küresel iklim değişikliği kışları ortadan kaldırmıyor ancak kışların etkisini azaltıyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Küresel iklim değişikliğinin etkisi tartışılmaya devam ediyor.
Küresel iklim değişikliğinin etkisi tartışılmaya devam ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, "Küresel iklim değişikliği kışları ortadan kaldırmıyor ancak kışların etkisini azaltıyor. Özellikle ilkbahar döneminin etkisi artıyor, don olayının görüldüğü gün süreleri azalıyor" dedi.

Bir sempozyum için geldiği Edirne'de, açıklamada bulunan Prof. Dr. Türkeş, son yıllarda kış mevsiminin etkilerinin azaldığının gözlendiğini söyledi.

  • İklim değişikliğinin hava olayları üzerindeki etkisinin gün geçtikçe daha çok hissedildiğini vurgulayan Türkeş, kış aylarının daha ılık geçtiğini, buna bağlı olarak kar yağışının azaldığını ve karın yerde kaldığı gün süresinin düştüğünü ifade etti.

Türkeş, "Küresel iklim değişikliği kışları ortadan kaldırmıyor ancak kışların etkisini azaltıyor. Özellikle ilkbahar döneminin etkisi artıyor, don olayının görüldüğü gün süreleri azalıyor" diye konuştu.

"Kış sıcaklıkları geçmişe göre daha yüksek"

İklim değişikliğinin kış mevsimini değiştirdiğini aktaran Türkeş, şöyle devam etti:

"Uzun süreli iklim değişikliğinin etkileriyle Türkiye'de ve dünyanın pek çok yerinde kışların ılık geçtiğini görüyoruz. Türkiye'de günümüzden 30 yıl öncesine göre kışlar daha ılık geçiyor, hatta bazı bölgelerde hiç kar yağışı olmuyor. Kar yağışı olsa bile geçmişteki gibi yerde uzun süre kalmadan eriyor. Kış sıcaklıkları geçmişe göre daha yüksek. Soğuk devrelerin uzunlukları kısalmış durumda. Küresel iklim değişikliğinin doğrudan bölgesel etkilerinin bir sonucu olarak Türkiye'de giderek kış yağışlarının azaldığını, sıcaklıkların yükseldiğini ve karın yerde kalma süresinin azaldığını görüyoruz."

Prof. Dr. Türkeş, kısa ve orta vadeli tahminler gibi tutarlı mevsim tahminleri yapmanın zor olduğunu dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu koşullar altında doğru mevsim tahmini yapmak zor. Kış ılık geçse bile Türkiye'nin büyük bölümünde hava olaylarına bağlı olarak kuzeyli soğuk hava etkili olabilir. Bununla birlikte kar yağışlı, fırtınalı ve soğuk bir hava görülebilir. Tersine sıcak bir hava dalgası kışın içerisinde sıcak ve kurak bir hava oluşturabilir."

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