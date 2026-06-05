Küresel teknoloji yarışında Türk imzası: Üniversiteli gençler Çin'de ödül aldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 10. kez düzenlenen yarışmanın 2025-2026 finallerine 49 ülke ve bölgeden 177 öğrenci ekibi katılmaya hak kazandı. Öğrenciler

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 10. kez düzenlenen yarışmanın 2025-2026 finallerine 49 ülke ve bölgeden 177 öğrenci ekibi katılmaya hak kazandı. Öğrenciler

Diyarbakır ilindeki neolitik döneme ait 9 bin yıllık yerleşim olan Çayönü Höyüğü'nü, yapay zeka (AI) ve artırılmış gerçeklik (VR) teknolojilerini bir arada kullanarak, arkeolojik veriler ve akademik veri tabanlarıyla dijital ortamda yeniden canlandıran ve rehber içeriklerle deneyimleme fırsatı sunan proje, yenilikçiliğiyle takdire değer bulundu.