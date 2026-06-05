Turkcell’den 2050’de net sıfır hedefine doğru çok güçlü adımlar

5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle bir açıklama yapan Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon da “Sürdürülebilirlik tüm iş yapış süreçlerimizin kalbinde yer alıyor. Kullandığımız elektriğin tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılıyoruz. 2050 net sıfır hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerliyoruz” dedi.

Türkiye’nin lider teknoloji şirketi ve mobil operatörü Turkcell, sürdürülebilirlik çalışmalarıyla da sektöre öncülük ediyor. Uluslararası standartlarla uyumlu şekilde yürüttüğü projelerle çok önemli başarılara imza atan şirket, 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle bu alandaki yatırımlarını ve vizyonunu paylaştı.

LEED Gold sertifikalı veri merkezlerinden, yenilenebilir enerjiye kadar çevre yatırımları

Turkcell, 2025’in Ocak ayında 500 milyon dolar tutarında tarihindeki ilk sürdürülebilir tahvil ihracını gerçekleştirmişti. Şirket söz konusu fonu, yenilenebilir enerji, LEED Gold sertifikalı veri merkezleri, temiz ulaşım, döngüsel ekonomi ve sağlık hizmetlerine erişim projelerinde değerlendirdi. Yürütülen tüm bu çalışmalara ve elde edilen faydaya yönelik olarak da bir Etki ve Tahsis Raporu yayımlandı.

CDP’den Turkcell’e çifte 'A' notu

Turkcell’in sürdürülebilirlik performansı uluslararası arenada da karşılık buldu. Turkcell, dünyanın en büyük çevresel raporlama platformlarından CDP’nin İklim Değişikliği Programı kapsamında Global A Listesi’nde yer aldı. Turkcell, CDP Tedarikçi Katılımı derecelendirmesinde de A notu alarak sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimindeki performansını uluslararası ölçekte tescilledi. Şirket ayrıca, dünyaca ünlü TIME Dergisi ve Statista’nın hazırladığı “World’s Best Companies in Sustainable Growth 2026” sıralamasında sürdürülebilir büyüme ve çevresel performans kriterlerinde dünya genelinde telekomünikasyon sektörünün 1 numarası oldu.

2025’te su ayak izini de hesapladı

Turkcell, 2025 faaliyet yılında ilk kez su ayak izini hesapladı. Veri merkezleri başta olmak üzere operasyonel süreklilik açısından kritik öneme sahip su tüketimini çevresel performans göstergeleri arasına alan şirket, su verimliliği ve kaynak yönetimi alanındaki çalışmalarını da güçlendirdi. Ankara, Gebze, İzmir ve Tekirdağ’daki yeni nesil veri merkezlerinin tamamı LEED Gold sertifikalı olan Turkcell, bu merkezlerde yağmur suyu hasadı, atık su geri kazanımı ve atık ısı kullanımı gibi uygulamaları gerçekleştiriyor. Ankara ve Tekirdağ veri merkezlerindeki güneş panellerinden ise 2025’te 2,2 GWh elektrik üretildi

Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon

Kamil Kalyon: 2050’de net sıfır hedefine kararlılıkla ilerliyoruz

5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle bir açıklama yapan Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon da sürdürülebilirliğin şirketin uzun vadeli değer anlayışındaki önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Turkcell olarak sürdürülebilirliği iş stratejimizin merkezinde konumlandırıyoruz. Türkiye’de telekomünikasyon ve teknoloji sektöründe sera gazı azaltım hedefleri Uluslararası Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTİ) tarafından onaylanan tek şirket konumundayız. 2020’yi baz alarak oluşturduğumuz yakın dönem hedeflerimize öngördüğümüz süreden önce ulaştık. Buna ek olarak ‘2050 Yılı Net Sıfır’ hedefine ulaşacağımızı taahhüt ettik ve bu doğrultuda da kararlılıkla ilerliyoruz.”

Elektrik tüketiminin %100'ü yenilenebilir enerjiden karşılanıyor

Kamil Kalyon, yürütülen projeler hakkında da bilgi vererek şöyle devam etti: “Enerji alanındaki yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürürken, toplam yenilenebilir enerji aktif kurulu gücümüzü 99,1 MW’a yükselttik. Saha tipi güneş enerjisi santrali aktif kurulu gücümüzü 6 farklı ilde devreye aldığımız 8 projeyle 74,4 MW seviyesine çıkardık. Baz istasyonlarımızın enerjisini güneşten almasını sağlayan 2.400’den fazla yeşil sahamız bulunuyor. Elektrik tüketimimizin tamamını da yenilenebilir enerji sertifikası tedarik ederek yenilenebilir kaynaklardan karşılıyoruz.”

60 tondan fazla tekno atık “eğitime dönüştü”

Turkcell olarak çevresel sosyal fayda projelerine de büyük önem verdiklerini ifade eden Kamil Kalyon, sözlerini şöyle tamamladı: “2019’dan beri devam eden ‘Eğitime Dönüştür’ projesi kapsamında, şu ana dek 60 tonun üzerinde tekno atık toplayarak geri dönüşüme kazandırdık. Bu sayede yüzlerce çocuğumuza nitelikli eğitim desteği sağladık. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğuyla, çevresel etkimizi ölçmeye, hedeflerimizi bilimsel temelde yönetmeye ve sonuçlarımızı şeffaf biçimde paylaşmaya devam edeceğiz.”



