Turizmde zirve tırmanışı

Turizm sektörü, son yıllarda yapılan dev ulaşım ve havalimanı yatırımlarıyla büyük sıçrama yaşadı. Kovid-19 sürecinde gösterdiği dirençle dünya çapında dikkat çeken sektör, hızla büyüyen pazardan daha fazla pay alabilmek için rekabet gücünü artırmak zorunda. Türkiye’nin turizmdeki küresel konumunu güçlendirmek ve pastadaki payını büyütmek için artık yeni bir büyük hamleye ihtiyacı var.

TURİST SAYISI İKİYE GELİRİ ÜÇE KATLANDI

Son 10 yılda Türkiye’ye gelen turist sayısı ikiye katlanırken, elde edilen turizm geliri ise yaklaşık 3 katına çıktı. 2016’da 31 milyon turist ülkemizi ziyaret ederken 22,1 milyar dolar gelir bıraktı. Aradan geçen sürede küresel ligdeki yerini güçlendiren Türkiye, bugün en çok turist ağırlayan dördüncü ülkesi konumunda. 2025 yılını 64 milyon turist ve 64 milyar dolar gelir hedefiyle geride bırakan sektörün en büyük avantajı, Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı insanlık geçmişi ve sahip olduğu stratejik konum. Ülkemizin dört bir yanındaki doğal güzelliklerin yanı sıra tarih ve kültür kokan medeniyet geçmişi ile dillere destan gastronomisi de Turizmdeki yükselişin önemli dinamikleri olarak dikkat çekiyor.

GELİRDE İLK 7’DEYİZ

Dünya Turizm Örgütüne göre dünyada en fazla turist kabul eden 4’üncü ülke Türkiye oldu. 2017’de 8’inci sırada bulunan Türkiye, yedi yılda 4 basamak birden yükselerek zirveye yaklaştı. Turizm gelirleri açısından da önemli gelişmeler yaşayan ülkemiz, geçtiğimiz yıl 61 milyar doların üzerinde turizm geliri elde etti. Bu yıl 64 milyar dolar olan turizm geliri hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. 2025’in ilk 9 aya ilişkin verilerine göre; 50 milyon turist ağırlayarak 50 milyar dolar turizm geliri elde eden Türkiye, geçen yılın son çeyreğindeki performansıyla bu rakam 64 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyor. Yine Dünya Turizm İstatistik Raporlarına göre; turizm gelirlerinde de büyük bir sıçrama yaşandı. 2017’de 15’inci sırada olan Türkiye, 2024’te 7’nciliğe yükseldi. 2025 için konulan 64 milyar dolarlık hedefi yakaladığımızda listedeki yerimiz bir veya birkaç basamak iyileşebilir.

Dünyanın en çok turist çeken dördüncü ülkesi konumuna gelen Türkiye’nin gözü daha da yükseklerde. Sektör temsilcilerinin 2035 vizyonunda 135 milyar dolarlık gelir hedefi var. Mevcut gelir seviyesinin iki katını işaret eden bu rakamı yakalamak; yatırımların sürdürülmesi, insan kaynağının daha da nitelikli hale getirilmesi ve tanıtımların küresel çapta ve süreklilik arz eden bir motivasyonla yapılmasıyla mümkün. Ülke ekonomisinin taşıyıcı kolonlarından biri olarak güçlü bir şekilde yoluna devam eden turizm sektörü, krizlere olan dayanıklılığını bugüne kadar birçok defa ispatladı.

REKABET ZORLAŞIYOR

Havalimanı sayısının çoğalması, konaklama tesislerindeki yatak kapasitesi, hızlı servis özelliği gibi avantajlar Türkiye’ye olan ilgiyi zirveye çıkarıyor. Ancak İspanya gibi rakiplerimize oranla, gelir karşılaştırması yaptığımızda aynı iyimser cümleleri kuramıyoruz. Rekabet gün geçtikçe zorlaşıyor. Çin ve İtalya gibi ülkeler de son yıllarda iyice asıldı konuya. Akdeniz’e kıyısı olan birçok Avrupa ülkesinde tesis yenileme yatırımları var. Dünyada turizm sektörünü sevmiş ülkelerin yeniden oyuna dönme girişimleri dikkat çekiyor.

200 ÜLKEDE ‘GO TÜRKİYE’ TANITIMI

Türkiye’nin turizmde öne çıkmasında farklı ziyaretçi profillerine aynı anda hitap edebilmesinden de kaynaklanıyor. Rusya gibi Kuzey Avrupa ülkelerinden gelenler ağırlıklı olarak deniz-kum-güneş üçlüsüne yönelirken, Güney Avrupa, Uzak Doğu ve ABD’den gelen ziyaretçiler için ülkenin zengin arkeolojik mirası ön plana çıkıyor. Son yıllarda bu çeşitliliğe, özellikle Avrupa ve Orta Doğu’dan gelenlerin artan ilgisiyle sağlık turizmi de eklendi. Havacılıktaki gelişmeler, Türkiye’nin bölgenin en iyi havalimanlarına sahip olması, Türk dizileri ve ‘Go Türkiye’ projesiyle yaklaşık 200 ülkede dijital platformlarda iletişim ve tanıtımlar turizmdeki başarıyı etkileyen faktörler olduğunu unutmamak lazım.

CARİ AÇIĞIN PANZEHİRİ