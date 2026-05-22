Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
2026 Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu

2026 Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu

23:0222/05/2026, Cuma
G: 22/05/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
2026 Süper Kupa'nın henüz tarihi belirlenmedi.
2026 Süper Kupa'nın henüz tarihi belirlenmedi.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'un bu zaferinin ardından 2026 Turkcell Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu.

2026 Turkcell Süper Kupa’da eşleşmeler belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor mutlu sona ulaştı.

Kupadaki iki finalist ile Süper Lig’i şampiyon tamamlayan Galatasaray ve ligi ikinci sırada bitiren Fenerbahçe de 2026 Turkcell Süper Kupa’ya katılma hakkı kazandı.


SÜPER KUPA'DA EŞLEŞMELER NASIL OLACAK?

TFF'nin yeni Süper Kupa formatı hakkında duyurusu şu şekilde;

“Müsabakalar tarafsız saha veya sahalarda tek maç eleme usulüne göre oynanacak olup, yarı finalde lig şampiyonu ile kupa finalisti, kupa şampiyonu ile de lig ikincisi eşleşecektir.”


SÜPER KUPA EŞLEŞMELERİ;
Galatasaray - TÜMOSAN Konyaspor
Fenerbahçe - Trabzonspor

2026 SÜPER KUPA NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), gelecek sezon planlamasında Süper Kupa'nın tarihine yer vermedi. Maçların takvimi daha sonra duyurulacak.





#Süper Kupa 2026
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#TÜMOSAN Konyaspor
#Trabzonspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Beşiktaş’ın Avrupa’daki muhtemel rakipleri belli oldu