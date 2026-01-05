Dış ticaretimizin bir trilyonu TL ile

Türkiye’nin ekonomi politikalarında yerel para biriminin kullanımını teşvik eden adımları meyvelerini vermeye devam ediyor. Türk Lirası (TL) ile yapılan dış ticaret hacmi, 2025 yılının ilk 9 ayında 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 1 trilyon 63 milyar liraya ulaştı. Bu rakam, Türkiye’nin dış ticaret tarihinde yerel para kullanımı açısından yeni bir milat olarak kayıtlara geçti.

İHRACAT VE İTHALATTA TL İMZASI

2025’in Ocak-Eylül dönemini kapsayan veriler, TL’nin dış ticaretteki ağırlığının hem alım hem satım tarafında güçlendiğini ortaya koydu. 2025 yılının ilk 9 ayında TL ile yapılan ihracat 242 milyar 944 milyon liraya yükselirken, ithalat tarafında bu tutar 820 milyar 80 milyon lira olarak gerçekleşti. 2024 yılının aynı döneminde 799,6 milyar lira olan toplam hacmin, 2025 bitmeden 1 trilyon sınırını aşması ekonomi çevrelerince büyük bir başarı olarak nitelendiriliyor.

5 YILLIK İSTİKRARLI TIRMANIŞ

Yerel parayla ticaret hamlesi, son 5 yılda katlanarak büyüyen bir grafik çizdi. 2020 yılında pandemi koşullarında 178 milyar lira seviyesinde olan hacim, 2021’de ikili ticaret anlaşmalarının etkisiyle 235 milyar liraya yükseldi. 2022 yılında küresel emtia fiyatlarındaki artış ve teşvik mekanizmalarıyla 395 milyar liraya ulaşan rakam, Cumhuriyet’in 100. yılının kutlandığı 2023’te dev bir sıçrama yaparak 833 milyar liraya çıktı. 2024 yılında 950 milyar lira bandına kadar dayanan bu ivme, 2025’in henüz üçüncü çeyreği bitmeden tarihi zirvesini gördü.

165 ÜLKEYE YEREL PARAYLA DIŞ SATIM