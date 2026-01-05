Türkiye komşuları için de itici güç

Ömer Bolat





2025 yılı, küresel ticarette belirsizliklerin yeniden tırmandığı ve korumacılığın belirgin biçimde güç kazandığı bir dönem olmuştur. Zayıf dış talep, yakın coğrafyamızda süregelen savaşlar, iç karışıklıklar ve jeopolitik gerilimlere, tarife artışlarının yarattığı belirsizlikler de eklenmiştir. Böylece, dünya ticaretinde uzun süredir görülmeyen ölçüde yüksek bir politika belirsizliği yaşanmaktadır. Söz konusu gelişmelere rağmen, Türkiye’nin ihracat performansı güçlü seyretmektedir. 2025 yılının ocak-kasım döneminde mal ihracatımız, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla

yüzde 3,7 oranında artarak 247,2 milyar dolara yükselmiş ve söz konusu dönemde ihracatımızda net 8,8 milyar dolarlık bir artış kaydedilmiştir. Yıllıklandırılmış mal ihracatımız ise yüzde 3,6 oranında artışla 270,6 milyar dolar seviyesine çıkarak rekor kırmıştır. Bahse konu dönemde, orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin toplam ihracat içindeki payı yüzde 43’e yükselerek, inovatif, tasarıma dayalı ve yüksek teknoloji ürünlerin ihracatı ön plana çıkmaya devam etmiştir.

Ülkemiz son yıllarda savunma sanayinde yalnızca bölgesinde değil, küresel ölçekte de adından bahsettiren bir ülke haline gelmiştir. Savunma sanayimiz dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamanın ve küresel barışa katkı vermenin yanı sıra ihracat ve istihdam alanlarında da ülkemize katkı sağlayan sektörlerin başında gelmektedir. 2002 yılında yalnızca 248 milyon dolar düzeyinde olan savunma ve havacılık sanayi ihracatımız 2024 yılı sonunda 28 kat büyüyerek 7,2 milyar dolar gibi rekor bir seviyeye ulaşmıştır. 2025 yılı TİM verileri incelendiğinde ise Ocak-Kasım döneminde savunma ve havacılık sanayi ihracatımızın önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,8 artış göstererek 7,4 milyar doları aştığı görülmektedir. Savunma ve havacılık sanayimizin başarılarından çok sayıda uluslararası kurum ve kuruluş da övgüyle bahsetmektedir. Defence News tarafından her yıl yayımlanan, en saygın savunma sanayi listelerinden biri olarak kabul edilen ve dünyanın en büyük 100 savunma sanayi firmasının ilan edildiği listede 2025 yılında 5 firmamız yer almayı başarmıştır.

Güçlü üretim altyapısı, gelişmiş lojistik ağları ve çok boyutlu diplomatik kapasitesi sayesinde Türkiye, bulunduğu bölgenin ekonomik entegrasyonuna ve sürdürülebilir toparlanmasına stratejik katkılar sağlamanın yanı sıra güçlü bir küresel aktör olarak konumunu gün geçtikçe ileriye taşımaktadır.

Küresel mal ticaretinde özellikle çeyrek yüzyılda yaşanan gelişmeler sonucunda küresel ticaret ağırlık merkezinin güney doğu eksenine doğru kayması, uluslararası ticaret ve değer zincirlerindeki son gelişmeler ticarette yeni koridor arayışlarını artırmakta ve ulaştırma koridorlarının oluşumuna zemin hazırlamaktadır. Orta Koridor ve Kalkınma Yolu Projeleri de bu gereksinimlerin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Orta Koridor, Asya’dan Avrupa’ya uzanan en kısa ve güvenli ticaret yoludur ve Türkiye, Orta Koridor’un Avrupa’ya açılan kapısıdır.

Hem bölgesel bağlantısallığı güçlendirmesi hem de enerji güvenliğini desteklemesi sayesinde, yeni ticaret koridorlarının ülkemize ekonomik çeşitlenme, maliyet avantajı ve stratejik konumlanma bakımından önemli faydalar sağlaması beklenmektedir. Orta Koridor, aynı zamanda Türk dünyasının Batı ile entegrasyonuna büyük katkı sağlayacak ve Türkiye bu vizyonda kritik bir öneme sahip olacaktır.

Orta Koridor ve Kalkınma Yolu projeleri sayesinde ulusal ve bölgesel kalkınmanın sağlanmasını, ülkemizin dünya pazarlarına entegrasyonunun artırılmasını ve lojistik ağlarının güçlendirilmesini sağlayacağız. Bölgesel istikrarın tesisi, yeniden yapılanma ve ekonomik büyüme açısından Türkiye, komşuları