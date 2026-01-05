Slogandan öte jeopolitik ve ekonomik gerçek Türkiyesiz olmaz

Mehmet Şimşek





Küresel ekonomi; belirsizliklerin arttığı, küresel ticarette korumacılığın yükseldiği ve jeopolitik gerilimlerin yoğunlaştığı bir dönemden geçmektedir. Ekonomi politikaları ile jeopolitik çıkarların çatışması, dünya ekonomisinin daha parçalı bir yapıya doğru evrilmesine neden olmaktadır. İçinde bulunduğumuz bu süreçte küresel sistem çok aktörlü hale geldikçe köprü ülkelerin önemi belirginleşmektedir. Bu noktada, Türkiye stratejik konuma haiz ülkelerden biridir. Ayrıca ülkemiz, dengeleri küresel ve bölgesel istikrara hizmet edecek şekilde gözeten, aktörleri bir araya getirebilen ve ayrışmaları şekillendirebilen bir ülke konumundadır.

Ülkemiz ABD-AB (Batı Bloku), Çin-Rusya etrafında şekillenen BRICS ve G20 başta olmak üzere çok taraflı ekonomik platformların, yani küresel konjonktüre yön veren dinamiklerin merkezinde yer almaktadır. Türkiye; G20 üyesi olarak küresel ekonomi masasındadır, NATO üyesi olarak Batı güvenlik mimarisindedir, bölgesel entegrasyon açısından yüksek potansiyele sahiptir. Ayrıca, Türk Devletleri Teşkilatı, Yeni Kalkınma Yolu ve Orta Koridor girişimlerinde Avrasya ekonomisinin önemli bir oyuncusudur. Ayrıca BRICS’le diyalog geliştiren, Çin’in Kuşak-Yol Projesi’nin kritik hatlarından birinde bulunmaktadır. Bu tablo, Türkiye’nin uluslararası diplomaside sadece “köprü” değil, aynı zamanda “oyun kurucu ve denge unsuru” olarak görülmesine yol açmaktadır. Bu nedenle mevcut küresel atmosferde “Türkiyesiz Olmaz” vurgusu, bir slogandan öte jeopolitik ve ekonomik bir gerçekliği ifade etmektedir.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Karadeniz Tahıl Koridoru girişimleri, NATO’nun genişleme süreçleri ve Kafkasya barışı için yürütülen diplomasi Türkiye’nin siyasi ve lojistik ağırlığını açık bir şekilde ortaya koymuştur. Salgın sonrasında küresel şirketler ve özellikle AB ülkeleri, tedarik zincirlerini güvence altına almak için üretimlerini daha yakın ve güvenli bölgelere taşıma arayışına girmiştir. Bu süreçte Türkiye; büyük ve dinamik ekonomisi, stratejik konumu, demografik avantajı, nitelikli iş gücü, sağlam altyapısı ve üretim çeşitliliğiyle pek çok sektör için cazibe merkezi haline gelmiştir.