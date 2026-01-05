2026 reform yılı olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “2026 önemli birtakım reformların ve yapısal dönüşümlerin gerçekleştiği bir yıl olacak. Depremin etkilerinin büyük oranda artık giderildiği, enflasyonla mücadelemizin sonuçlarını çok daha hissettiğimiz bir yıl olacak. Olumlu manada bir dönüm yılı olacak” dedi. Ekonomiye dair değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, enflasyonun düşüş trendine geri döndüğünü belirterek, “3 Şubat’ta açıklanacak olan ocak ayı enflasyonunda 30’un altını göreceğimizi, artık 20’li bir rakamı göreceğimizi tahmin ediyoruz. 2026’nın sonunda yüzde 20’nin altında bir enflasyon hedefliyoruz. 2027 yılında ise enflasyonu tekrar tek haneli rakamlara indirme yönünde kararlı bir politika çerçevesi içinde hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İLK DEFA FAİZ DIŞI FAZLA VERECEĞİZ

2026’da bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 3,5 olacağını tahmin ettiklerini, deprem yükü çıkarıldığında yüzde 3’ün altına düştüğünü vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “İlk defa faiz dışı fazla vereceğiz, 2026 bütçesinde. Son 2-3 senedir faiz dışı açık veriyorduk. Yani borçlarımızı ve faizi ödemek için de bir miktar borçlanmak zorunda kalıyorduk. Bu da malum, olumsuz bir sarmal oluşturuyor. İşte o sarmalı 2026’dan itibaren kırmaya başlıyoruz. Ondan sonraki yıllar büyüyerek devam edecek ve artık faizdeki bu son dönemlerdeki artış, deprem kaynaklı büyük oranda artış kırılmış olacak.”

OVP ETKİLERİ DAHA FAZLA HİSSEDİLECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2026’nın bir kırılma yılı olacağının altını çizdi. Orta Vadeli Program’ın etkilerinin daha fazla görüleceğini dile getiren Yılmaz, “Sayın Cumhurbaşkanımızın birkaç defa altını çizdiği gibi yapısal dönüşümler için yine önemli bir yıl olacak 2026 yılı. 2026 önemli birtakım reformların ve yapısal dönüşümlerin gerçekleştiği bir yıl olacak. Depremin etkilerinin büyük oranda artık giderildiği, enflasyonla mücadelemizin sonuçlarını çok daha hissettiğimiz bir yıl olacak. Olumlu manada bir dönüm yılı olacak” dedi.

​“TERÖRSÜZ TÜRKİYE” KALKINMAYA GÜÇ VERECEK

“Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin de açıklama yapan Yılmaz, şunları kaydetti: “Buradaki amaç çok açık ve net. Terörün olmadığı bir Türkiye. Nedir terörün olmadığı bir Türkiye? Birliğini ve beraberliğini daha fazla pekiştirmiş bir Türkiye, güvenliğini kalıcı bir şekilde pekiştirmiş bir Türkiye demektir. Bugün çok şükür Türkiye güvenli bir ülke ama uzun vadeli bir perspektifle baktığınızda, geleceğe dönük riskleri de dikkate alarak bu konularda adım atmak zorundasınız. Dolayısıyla uzun vadeli güvenliğini pekiştirmiş bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz inşallah. Güvenliğin oluşması hem kalkınmaya güç verecek hem de terör örgütlerinin ve terör tehdidinin gölgesinde olmayan yeni bir siyasi alan oluşturacak. Bu da demokratikleşmemize ve demokratik standartlarımızın yükselmesine güç vermiş olacak.”



