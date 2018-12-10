Teknoloji Liseli mucide bakandan destek geldi
BİLİM

Liseli mucide bakandan destek geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, projesiyle Google Bilim Fuarı'nda yarı finale kalmayı başaran lise öğrencisi Belli'yi tebrik ederek, istediği her türlü desteğin verileceğini söyledi.

AA
Emirhan Belli ve arkadaşı Serkan Arslan'ın mayıs ayında yapılacak Google Bilim Fuarı (Google Science Fair) yarı finali için çalışması için uygun laboratuvar ve malzeme desteği sağlanacak.
Emirhan Belli ve arkadaşı Serkan Arslan'ın mayıs ayında yapılacak Google Bilim Fuarı (Google Science Fair) yarı finali için çalışması için uygun laboratuvar ve malzeme desteği sağlanacak.

Doğaya zarar vermeyen plastik üretmek için yola çıkan iki lise öğrencisinin maddi imkansızlıklar nedeniyle Emirhan Belli'nin evinin mutfağında çalıştığını duyurması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri harekete geçti.

Belli ve arkadaşı Serkan Arslan'ın mayıs ayında yapılacak Google Bilim Fuarı (Google Science Fair) yarı finali için çalışması için uygun laboratuvar ve malzeme desteği sağlanacak.

Malatyalı bir ailenin 3 çocuğundan biri olan Belli, hayallerine yaklaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk tebrik etti

Belli, yaptığı açıklamada, Uluslararası Çevre Zirvesi'nde stant açtığını ve üretmeye çalıştığı biyoplastiği tanıttığını söyledi.

Anadolu Ajansında yayımlanan haberden sonra, okuldan bir telefon aldığını ve Milli Eğitim Müdürü'nün kendisiyle görüşmek istediğini öğrendiğini anlatan Belli, "Uluslararası Çevre Zirvesi'nde olduğumu söyledim ve onları oraya davet ettim. Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı geldi benime görüştü, herhangi bir eksiğim olup olmadığını sordu." dedi.

Milli Eğitim Müdürü Yazıcı'nın projesi hakkında bilgi aldığını dile getiren Belli, haberi gördüğünü ve destek vermek istediğini kendisine ilettiğini anlattı.

Belli, kendisinin de daha iyi bir okulda eğitim görmek istediğini aktardığını söyledi.

Okullarda çevre kirliliğiyle ilgili seminer vermek istediğini dile getiren Belli, şöyle konuştu:

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  • "Başka okula geçmek için naklimi vereceklerini söylediler. 'Sana ait bir laboratuvar kurulacak.' dediler. İstanbul'daki ortaokul ve liselerde çevre kirliliğiyle ilgili seminer vermem için destek vereceklerini söylediler. Müdür Bey, çok samimiydi, sarıldı tebrik etti."

Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı aracılığıyla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile telefonda görüştüğünü anlatan Belli, şöyle devam etti:

  • "Bakan Bey, haberi görmüş, çok etkilenmiş, tebrik etti. Bir ihtiyacım olup olmadığını sordu. İl Milli Eğitim Müdürü'nün yardımcı olacağını söyledim. Bakan Bey, 'Haberini görünce çok duygulandım. Senin gibi gençlere destek vermemiz lazım.' dedi. Uluslararası Çevre Zirvesi'nden sonra eve kadar arabayla götürdüler. Mayıs ayında Google Bilim Fuarı için Amerika'ya gideceğimi söyledim, bütün masraflarımı karşılayacaklarını söylediler. "

Belli, çok heyecanlandığını ifade ederek, çalışmasını tamamlamak için laboratuvar desteği ve iyi bir eğitim istediğini söyledi.

Mayıs ayında Amerika'ya gidecek

Belli, Google Bilim Fuarı yarı finali için mayıs ayında ABD'ye gideceğini belirterek, şunları kaydetti:

  • "5-6 aylık bir sürem var. Biyoplastiğin kullanım alanlarını çoğaltmak için görüşmeler yapacağım. Elektrik kablosunda kullanımı için elektrik firmalarıyla görüşmek istiyorum. Özellikle petrol türevi plastikler kanserojen olduğu için, gıdayla temas eden plastik ürünlerinde biyoplastik kullanılmasını amaçlıyorum. Çocukların kullandığı oyuncaklar, su mataraları, plastik kaşık, çatal, bardak, tabak gibi malzemeler üretmek istiyorum."


Belli, Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın görüşmek için davet ettiğini dile getirerek, şunları söyledi:

  • "Müdür Beye ihtiyaçlarımı anlatacağım. Yapmak istediğim tasarımlardan bahsedeceğim. Laboratuvar ortamında çalışırken çekim yapılırsa yarışma için dosyaya koymak istiyorum."

Belli, ailesine görüşmelerden bahsettiğini anlatarak, "Babam karşılamak için sokağa çıktı. Benimle gurur duyduklarını söylediler, çok sevindiler." dedi.

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