Logitech ambalajlarda dönüşüme gidiyor

Logitech, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda önemli bir adımı daha tamamladı. Şirket, mouse kategorisinde kullandığı plastik kabuk ambalajları büyük ölçüde kaldırarak kağıt ambalajlara geçiş sürecini neredeyse tamamladı. Bu dönüşümle birlikte 660 ton plastik kullanımının önlenmesi ve 6.000 ton karbon emisyonunun azaltılması hedefleniyor. Bu gelişme, yılda 37 milyon plastik şişeye eşdeğer bir çevresel etkiyi ortadan kaldırmak anlamına geliyor. Logitech, dünya genelinde milyonlarca ürünü kapsayan bu dönüşüm sürecini perakende iş ortaklarıyla birlikte yürütüyor ve 2025 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyor.

Logitech Türkiye Ülke Müdürü Sinem Erdoğmuş Yavuz konuyla ilgili görüşlerini dile getirdi, “Türkiye’de tüketiciler artık çevre dostu ürün ve ambalajlara daha fazla önem veriyor. Logitech olarak ambalajlarımızda kağıda geçiş yaparak sadece doğayı korumakla kalmıyor, aynı zamanda müşteri deneyimini de iyileştiriyoruz. Kağıt ambalajlarımız, plastik ambalajlara kıyasla çok daha kolay açılıyor; aynı zamanda estetik ve bilgilendirici tasarımıyla kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. 22 Nisan Dünya Günü vesilesiyle, bu dönüşümün gezegenimiz için ne kadar kritik olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz. Logitech olarak sürdürülebilirliği herkes için ulaşılabilir kılma hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerliyoruz.”