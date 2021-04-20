​Mars’ta tarihi uçuş

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Perseverance görevi kapsamında geçtiğimiz hafta Mars’ta minyatür bir helikopter uçurmayı planlıyordu. Teknik sorunlar nedeniyle ertelenen denemede, küçük helikopter Ingenuity dün uçuruldu. NASA, Mars’ta uçurulan helikopterin uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.
- 1,8 kilogram ağırlığındaki Ingenuity adlı helikopterin 3 metre yüksekliğe yükseltilerek 30 saniye boyunca uçurulacağı bildirilmişti. Uçuş sonrası proje yöneticisi MiMi Aung, ekibine, “Artık insanlara başka bir gezegende bir helikopterin uçtuğunu söyleyebiliriz.” dedi. Uçuş, Türkiye saatine göre 10.30’da gerçekleşirken uçuşun başarılı geçip geçmediğine dair verilerin denemenin gerçekleşmesinin üzerinden yaklaşık 3 saat sonra NASA’ya ulaşmasının beklendiği açıklanmıştı.