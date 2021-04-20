​Mars’ta tarihi uçuş

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Altı belediyeye pasaport soruşturması

İçişleri Bakanlığı, kamu görevlisi olmayan kişilerin, hizmet damgalı pasaportla (gri pasaport) yurt dışına çıkışlarına aracılık eden 6 belediye hakkında daha soruşturma başlattı. Malatya Yeşilyurt Belediyesi’nin ardından soruşturma başlatılan belediyeler Balıkesir Gömeç, Adıyaman Gölbaşı, Burdur Yeşilova, Yozgat Yerköy, Şanlıurfa Suruç ve Ordu Korgan.