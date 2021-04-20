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Teknoloji Marsta tarihi uçuş
BİLİM

​Mars’ta tarihi uçuş

Mars’ta tarihi uçuş

NASA, küçük helikopter Ingenuity’nin Mars’ta teknik nedenlerle ertelenen uçuşunun gerçekleştiğini duyurdu. 1,8 kilogram ağırlığındaki Ingenuity, 3 metre yükseklikte 30 saniye uçtu. Proje yöneticisi MiMi Aung, “Artık başka bir gezegende bir helikopterin uçtuğunu söyleyebiliriz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Mars’ta tarihi uçuş
1,8 kilogram ağırlığındaki Ingenuity adlı helikopterin 3 metre yüksekliğe yükseltilerek 30 saniye boyunca uçurulacağı bildirilmişti.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Perseverance görevi kapsamında geçtiğimiz hafta Mars’ta minyatür bir helikopter uçurmayı planlıyordu. Teknik sorunlar nedeniyle ertelenen denemede, küçük helikopter Ingenuity dün uçuruldu. NASA, Mars’ta uçurulan helikopterin uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.

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  • 1,8 kilogram ağırlığındaki Ingenuity adlı helikopterin 3 metre yüksekliğe yükseltilerek 30 saniye boyunca uçurulacağı bildirilmişti. Uçuş sonrası proje yöneticisi MiMi Aung, ekibine, “Artık insanlara başka bir gezegende bir helikopterin uçtuğunu söyleyebiliriz.” dedi. Uçuş, Türkiye saatine göre 10.30’da gerçekleşirken uçuşun başarılı geçip geçmediğine dair verilerin denemenin gerçekleşmesinin üzerinden yaklaşık 3 saat sonra NASA’ya ulaşmasının beklendiği açıklanmıştı.

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