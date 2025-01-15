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Meta çalışanları ‘performans’ kıskacında: 'Cömert' kıdem tazminatı karşılığında işten çıkarılacaklar

Meta çalışanları ‘performans’ kıskacında: 'Cömert' kıdem tazminatı karşılığında işten çıkarılacaklar

11:5715/01/2025, Çarşamba
AA
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Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın sahibi Meta’nın, personellerinin yüzde 5’inin işine performansa dayalı olarak son vereceğini açıkladı.
Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın sahibi Meta’nın, personellerinin yüzde 5’inin işine performansa dayalı olarak son vereceğini açıkladı.

Meta, iş gücü düzenlemeleri kapsamında yeni bir adım atarak, düşük performans gerekçesiyle çalışanlarının yüzde 5’ini işten çıkarma planını duyurdu. Şirket, iş gücü optimizasyonu adına yapılan bu hamleyle global rekabette daha çevik bir yapıya ulaşmayı hedefliyor.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, şirket çalışanlarına gönderdiği notta, bu yılın yoğun geçeceğine işaret ederek, ekiplerde en iyi çalışanların bulunduğundan emin olmak istediğini belirtti.


Performans yönetiminde çıtayı yükseltmeye ve düşük performans gösterenleri uzaklaştırmaya karar verdiğini ifade eden Zuckerberg, performansa dayalı işten çıkarmalara gideceklerini ve boşalan pozisyonları 2025’te yeniden doldurma niyetinde olduklarını bildirdi.


'Cömert' kıdem tazminatı

Zuckerberg, gelecekteki performansları konusunda iyimser olurlarsa beklentileri karşılamayan herkesi işten çıkarmayacaklarına dikkati çekerek, işine son verilen personele “cömert” kıdem tazminatı sağlayacaklarını kaydetti.


İşten çıkarmalardan etkilenenlere 10 Şubat’ta bildirim yapılacağını aktaran Zuckerberg, ABD dışındaki çalışanların daha sonra bilgilendirileceğini belirtti.


ABD basınında yer alan ve bir Meta yöneticisinin paylaşımına dayandırılan haberlere göre, işten çıkarmalardan şirket çalışanlarının yüzde 5’i etkilenecek.


#Meta
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