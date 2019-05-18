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Teknoloji Microsoft ve Sony bulutta ortak oluyor
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Microsoft ve Sony bulutta ortak oluyor

Küresel ölçekte faaliyet gösteren ve oyun konsol pazarında birbirlerine rakip olan teknoloji şirketleri Microsoft ve Sony, bulut sistemleri sektöründe ortaklığa gidiyor.

Haber Merkezi AA
Japon teknoloji devi Sony, oyun konsolu alanındaki en büyük rakiplerinden Microsoft'un bulut sistemi Azure'yu kullanacak.
Japon teknoloji devi Sony, oyun konsolu alanındaki en büyük rakiplerinden Microsoft'un bulut sistemi Azure'yu kullanacak.

Küresel ölçekte faaliyet gösteren ve oyun konsol pazarında birbirlerine rakip olan teknoloji şirketleri Microsoftve Sony, bulut sistemleri sektöründe ortaklığa gidiyor.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, Japon teknoloji devi Sony, oyun konsolu alanındaki en büyük rakiplerinden Microsoft'un bulut sistemi Azure'yu kullanacak. İki firma yapay zeka sistemleri ve yarı iletken teknolojileri alanında da iş birliği yapacak.

Sony Üst Yöneticisi Kenichiro Yoshida, konuyla ilgili açıklamasında, "İki şirket bazı alanlarda rekabet ediyor olsa da Microsoft bizim için uzun yıllar boyunca kilit bir iş ortağı oldu." ifadesini kullandı.

Microsoft Üst Yöneticisi Satya Nadella da Sony'nin hem eğlence hem de teknoloji alanında uzun süredir lider olduğunu, taraflar arasındaki iş birliğinin inovasyon tarihine geçeceğini belirtti.

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