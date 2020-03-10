Microsoft'un markası MSN'den 'objektiflik' görünümlü algı operasyonu

Windows işletim sisteminin internet tarayıcısı Explorer, Türkiye'de milyonlarca kişinin sanal aleme adım attığı ilk uygulama olarak öne çıkıyor.
Açılış sayfası msn.com
Tarayıcının açılış sayfasını oluşturan msn.com, bu yolla yıllar içinde önemli oranda ziyaretçi sayısına ulaştı.
Yayın politikası dikkat çekiyor
Farklı haber sitelerinden çeşitli içerikleri birçok kategoride ziyaretçilerine sunan msn.com'un yayın politikası objektiflikten uzak.
Herhangi bir kullanıcı kaydı olmaksızın sıfırdan açılan msn.com ana sayfasında tablo ilginç;
Muhalif ve asparagas içerikler ön planda
msn.com'un en çok tık alan manşet alanındaki içeriklerin büyük bölümünü ziyaretçi sayısı düşük, kurumsallıktan uzak, Türkiye'nin asıl gündemini çarpıtmaya ve hükümeti yıpratmaya yönelik asparagas haberlerle gündeme gelen haber siteleri oluşturuyor.
İrili ufaklı muhalif haber sitelerinin özellikle politikaya yönelik içerikleri, msn.com tarafından öne çıkarılıyor.
Haber seçkisinde çifte standart uygulanıyor
yenisafak.com başta olmak üzere Türkiye'nin önde gelen haber sitelerinin içeriklerine msn.com'da rastlamak güç. İlgili sitelerden çekilen içerikler genel olarak 3. sayfa ya da hayat haberlerinden oluşuyor.