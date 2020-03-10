Teknoloji Microsoftun markası MSNden objektiflik görünümlü algı operasyonu
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Microsoft'un markası MSN'den 'objektiflik' görünümlü algı operasyonu

Türkiye'de yaygın olarak kullanılan, Microsoft tarafından geliştirilen Windows işletim sisteminin internet açılış sayfası msn.com, farklı haber sitelerinden yaptığı derlemeleri takipçileriyle paylaşıyor. 'Objektiflik' kılıflı bu derleme, ziyaretçi sayısı düşük ve asparagas haberiyle bilinen haber sitelerinin hükümeti yıpratmaya yönelik asılsız içeriklerinin öne çıkarılması ve Türkiye'nin önde gelen haber sitelerinin geri plana itilmesi şeklinde kullanıcılara yansıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Microsoft'un internet tabanlı hizmetlerini yürüttüğü marka olan msn, 'msn.com' adlı internet sitesi üzerinden aynı zamanda haber yayını yapıyor.
Microsoft'un internet tabanlı hizmetlerini yürüttüğü marka olan msn, 'msn.com' adlı internet sitesi üzerinden aynı zamanda haber yayını yapıyor.

Windows işletim sisteminin internet tarayıcısı Explorer, Türkiye'de milyonlarca kişinin sanal aleme adım attığı ilk uygulama olarak öne çıkıyor.

Açılış sayfası msn.com

Tarayıcının açılış sayfasını oluşturan msn.com, bu yolla yıllar içinde önemli oranda ziyaretçi sayısına ulaştı.

Yayın politikası dikkat çekiyor

Farklı haber sitelerinden çeşitli içerikleri birçok kategoride ziyaretçilerine sunan msn.com'un yayın politikası objektiflikten uzak.

Herhangi bir kullanıcı kaydı olmaksızın sıfırdan açılan msn.com ana sayfasında tablo ilginç;

20 Ocak 2020 tarihinde alıntılanan msn.com ana sayfasında politik haberlerin muhalif içerikli, diğer kategorilerin ise genel olarak olumsuz içeriklerden oluştuğu görülüyor.

Muhalif ve asparagas içerikler ön planda

msn.com'un en çok tık alan manşet alanındaki içeriklerin büyük bölümünü ziyaretçi sayısı düşük, kurumsallıktan uzak, Türkiye'nin asıl gündemini çarpıtmaya ve hükümeti yıpratmaya yönelik asparagas haberlerle gündeme gelen haber siteleri oluşturuyor.

26 Ocak 2020 tarihine ait msn. com ana sayfa alıntısı.

İrili ufaklı muhalif haber sitelerinin özellikle politikaya yönelik içerikleri, msn.com tarafından öne çıkarılıyor.

Haber seçkisinde çifte standart uygulanıyor

yenisafak.com başta olmak üzere Türkiye'nin önde gelen haber sitelerinin içeriklerine msn.com'da rastlamak güç. İlgili sitelerden çekilen içerikler genel olarak 3. sayfa ya da hayat haberlerinden oluşuyor.

9 Mart 2020 tarihine ait msn.com ekran alıntısı.

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