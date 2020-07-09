Microsoft'un video konferans uygulaması Teams insanları bir araya getirdi

Koronavirüs salgınıyla hayatımıza giren video-konferans uygulamalarında rekabet kızışırken çeşitlilik de artıyor. Geçtiğimiz günlerde Google video-konferans uygulaması Meet'i ücretsiz dağıtmaya başlamıştı.
- Bunun karşılığını ise günlük 3 milyon indirilme, toplamda ise 100 milyon'u geçen üye sayısı ile almıştı. Benzer bir hamle de Microsoft'tan geldi.
Microsoft'un video-konferans uygulaması Teams yeni özelliği ile sizi yalnız hissetmekten kurtarıyor. Uygulama video-konferans yapan kişileri karelere bölmek yerine hepsi aynı ortamdaymış gibi yayınlayıp insanlara bir arada ymış hissi veriyor.
Ağustos'ta görücüye çıkacak
Microsoft Teams, konseptin adını 'Together' yani bir arada koydu. Yapay zeka yardımı ile çalışan bu sistemde arkadaşlarına el sallayıp omuzlarına dahi dokunabiliyorsunuz.
- Uygulama özelliği önümüzdeki ay son kullanıcıya sunmaya başlayacak. Ağustos'tan itibaren 'Together' özelliğinin aktive edilmesiyle Google Meet ve Zoom kadar Microsoft Teams'in de indirilme sayılarının hızla artması öngörülüyor.