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Teknoloji Microsoftun video konferans uygulaması Teams insanları bir araya getirdi
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Microsoft'un video konferans uygulaması Teams insanları bir araya getirdi

Pandemi sürecinde insanlar evden çalışmaya başlayınca bütün gözler bir anda video-konferans uygulamarına döndü. Zoom'un bu alanda atılım yapın yılın en çok indirilen uygulamalarından birisi olması teknoloji devlerinin de iştahını kabarttı. Microsoft'un Teams adlı video-konferans uygulamasına getirdiği yeni özellik de video-konferans sırasında insanları bir arada göstermek oldu. Uygulamaya ingilizce verilen isim de 'Together' yani bir arada.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Microsoft Teams yeni özelliği 'Together'ı duyurdu.
Microsoft Teams yeni özelliği 'Together'ı duyurdu.

Koronavirüs salgınıyla hayatımıza giren video-konferans uygulamalarında rekabet kızışırken çeşitlilik de artıyor. Geçtiğimiz günlerde Google video-konferans uygulaması Meet'i ücretsiz dağıtmaya başlamıştı.

  • Bunun karşılığını ise günlük 3 milyon indirilme, toplamda ise 100 milyon'u geçen üye sayısı ile almıştı. Benzer bir hamle de Microsoft'tan geldi.

Microsoft'un video-konferans uygulaması Teams yeni özelliği ile sizi yalnız hissetmekten kurtarıyor. Uygulama video-konferans yapan kişileri karelere bölmek yerine hepsi aynı ortamdaymış gibi yayınlayıp insanlara bir arada ymış hissi veriyor.

Microsoft Team de diğer video-konferans uygulamaları gibi kare formatındaydı.

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Ağustos'ta görücüye çıkacak

Microsoft Teams, konseptin adını 'Together' yani bir arada koydu. Yapay zeka yardımı ile çalışan bu sistemde arkadaşlarına el sallayıp omuzlarına dahi dokunabiliyorsunuz.

  • Uygulama özelliği önümüzdeki ay son kullanıcıya sunmaya başlayacak. Ağustos'tan itibaren 'Together' özelliğinin aktive edilmesiyle Google Meet ve Zoom kadar Microsoft Teams'in de indirilme sayılarının hızla artması öngörülüyor.

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Microsoft'un video konferans uygulaması Teams insanları bir araya getirdi
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Microsoft'un video konferans uygulaması Teams insanları bir araya getirdi

Pandemi sürecinde insanlar evden çalışmaya başlayınca bütün gözler bir anda video-konferans uygulamarına döndü. Zoom'un bu alanda atılım yapın yılın en çok indirilen uygulamalarından birisi olması teknoloji devlerinin de iştahını kabarttı. Microsoft'un Teams adlı video-konferans uygulamasına getirdiği yeni özellik de video-konferans sırasında insanları bir arada göstermek oldu. Uygulamaya ingilizce verilen isim de 'Together' yani bir arada.

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