Teknoloji Milli İHA bu kez selfie çekti
BİLİM

Milli İHA bu kez 'selfie' çekti

Milli İHA bu kez 'selfie' çekti

Bayraktar TB2 insansız hava aracı, TEKNOFEST İstanbul kapsamında ilk kez bir sivil etkinlikte uçuş gerçekleştirdi. Ucuş sırasında İHA'dan alınan görüntüler dev ekrandan katılımcılara anlık olarak izletilerek alandakilerin adeta 'selfie'leri çekildi.

Haber Merkezi AA
Bayraktar TB2 insansız hava aracı (İHA)
Bayraktar TB2 insansız hava aracı (İHA)

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST İstanbul bir dizi ilke sahne oldu.

Etkinlik kapsamında Bayraktar TB2 insansız hava aracı (İHA)da ilk kez bir sivil etkinlikte uçuş gerçekleştirdi.

Bayraktar TB2, yakın zamanda envantere katılan mobil yer kontrol istasyonundan kontrol edilerek sorunsuz şekilde havalandı ve 35 dakikalık bir uçuş gerçekleştirdi.

Çok daha yüksek irtifalarda görev yapmasına rağmen etkinliğe özel olarak 2 bin 100 feet yükseklikte uçuş yapan Bayraktar TB2, yüksek çözünürlüklü görüntüleme yeteneğiyle festival alanını görüntüledi. İHA'dan alınan görüntüler anlık olarak alandaki dev ekrana yansıtıldı ve adeta alandakilerin "selfie'leri" çekildi.

Yurt içinde ve dışında 70 bin uçuş saatine ulaştığı anons edilen Bayraktar TB2'nin gösteri uçuşu sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yer kontrol istasyonunda pilotlardan ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'dan bilgi aldı.

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