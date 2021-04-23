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Teknoloji Milyarlarca dolar para cepte kalacak Deneyap Kartın üretimi tamamlandı
BİLİM

Milyarlarca dolar para cepte kalacak: Deneyap Kart’ın üretimi tamamlandı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın desteğiyle, RFTEK Elektronik teknoloji girişimi tarafından milli mühendislik kaynakları kullanılarak geliştirilen Deneyap Kart'ın üretimi tamamlandı. TEKNOFEST 2020'de T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar tarafından tanıtılan yerli ve milli Deneyap Yazılım Kartı ile önemli miktarda döviz kaybının önüne geçilmesi bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Milyarlarca dolar para cepte kalacak: Deneyap Kart’ın üretimi tamamlandı
Yerli ve milli yazılım kartı Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar tarafından tanıtılmıştı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest açıklamasına göre, Deneyap Kart Elektronik Geliştirme Seti, elektronik programlama ve nesnelerin interneti ile ilişkili konuların altyapısını aktarmak ve temel yapay zeka uygulamalarını gerçekleştirmek amacıyla geliştirildi. Güçlü işlemcisi, dayanıklı tasarımı ve çok yönlü G/Ç pinleri ile Türkiye’nin milli mühendislik kaynakları kullanılarak geliştirilen Deneyap Kart, "www.deneyapkart.org" internet sitesi üzerinden de satışa sunuldu. Teknoloji tutkunları tarafından merakla beklenen Deneyap Kart, 2020 yılında Gaziantep’te düzenlenen Teknofest’te, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar tarafından tanıtılmıştı.

4 ürün şeklinde satışa sunuluyor

Açıklamaya göre, ortaokul ve üzeri seviyede teknolojiye ilgi duyan herkesin kullanımına uygun olan kart, kullanıcılarına elektronik programlama, nesnelerin interneti (IoT) ve yapay zeka alanlarında başlangıç seviyesinden endüstriyel uygulamalara kadar her seviyede projeyi yapabilme imkanı sunuyor. Deneyap Kart Elektronik Geliştirme Seti aynı zamanda toplumu dijital çağa taşıyacak otonom araçlar, akıllı şehirler, tarım, sağlık, lojistik, enerji, sanayi vb. teknolojik alanlarda proje geliştirme imkanı sağlıyor.

Milyarlarca dolar para cepte kalacak: Yerli yazılım kartı geliyor
EKONOMİ
Milyarlarca dolar para cepte kalacak: Yerli yazılım kartı geliyor
  • Kullanıcılar "www.deneyapkart.org" sitesi üzerinden kart ile ilgili ihtiyaç duydukları dokümanlara ulaşabiliyor. Birbirinden farklı ve ilginç konularda teknoloji üreterek proje geliştiren kullanıcılar siteye üye olup projelerini paylaşabiliyor veya diğer projeleri inceleme şansı buluyor.

Deneyap Kart ailesi, Deneyap Kart ve Deneyap Kamera'dan oluşan Deneyap Kart Elektronik Geliştirme Seti, Deneyap Kart, Deneyap Kamera ve Deneyap Mini olmak üzere 4 ürün şeklinde satışa sunuluyor.

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