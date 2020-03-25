Teknoloji Miro evden çalışanların hayatını kolaylaştırıyor
ÜRÜN HABERLERİ DİĞER

Miro evden çalışanların hayatını kolaylaştırıyor

Koronavirüs dolayısıyla evden çalışmaya devam eden ekipler artık bu rutine yavaş yavaş alışmıştır sanıyorum. Alıştıkça keyifli de gelmeye başlayan evden çalışma rutininizi bir adım ileriye taşımak için size ortak çalışmayı kolaylaştıran bir araçtan söz edeceğim, Miro.

Haber Merkezi Diğer
miro
miro

Koronavirüs dolayısıyla evden çalışmaya devam eden ekipler artık bu rutine yavaş yavaş alışmıştır sanıyorum. Alıştıkça keyifli de gelmeye başlayan evden çalışma rutininizi bir adım ileriye taşımak için size ortak çalışmayı kolaylaştıran bir araçtan söz edeceğim, Miro.

Devasa bir beyaz tahta hayal edin, öyle ki sonunu göremiyorsunuz. Şimdi de bu tahtanın önünde ekibinizle beraber durduğunuzu ve hep beraber bu devasa tahtada çalışmaya başladığınızı hayal edin. Bir farkla, hepiniz aynı tahta üzerinde evinizde çalışıyorsunuz. Evde olduğunuz halde ekip arkadaşlarınızla beraber çalıştığınız bu tahta üzerindeki tüm değişiklikleri görebiliyor, dahil olabiliyorsunuz.

miro

Miro'nun en beğendiğim özelliklerinden biri onlarca farklı konuda yüzlerce farklı şablon sunması. Stratejiden planlamaya, ürün tasarımından işe alım süreçlerine kadar şirketlerin hemen her departmanının ihtiyacını karşılayabilecek hazır şablonlar bulunuyor. Tabi bu şablonlar yerine kendi akışınızı da oluşturmanız mümkün.

Bir diğer güzel özelliği ise sade ve kişiselleştirilebilir arayüzünde bir de uygulama marketinin olması. Bir çok popüler uygulamaya entegre olabilen Miro uygulamalar arasından istediğinizi seçip kurmanıza olanak sağlıyor. Örneğin Unsplash'ın fotoğraflarını seviyorsanız arama yaparak araç çubuğunuza eklemeniz yeterli. Artık siteden indirmek yerine direkt Miro üzerinden fotoğrafları ekleyip düzenleyebilirsiniz.

Ücretsiz versiyonu ile sınırsız sayıda ekip arkadaşınızla 3 farklı beyaz tahta oluşturup birlikte çalışmaya hemen başlayabilirsiniz. Webrazzi'nin haberine göre sınırları zorlayıp çok daha geniş özelliklere sahip olmak isterseniz fiyatlarını inceleyebilirsiniz.

Evden çalışmaya alıştığınız bu günlerde ekip arkadaşlarınızla çok daha hızlı organize olup, çok daha verimli işler çıkarırsanız kim bilir, salgın sonrası evden çalışmaya bile devam edebilirsiniz. :)

Koronavirüs salgınına karşı robotlarla mücadele edecekler
TEKNOLOJİ
Koronavirüs salgınına karşı robotlarla mücadele edecekler
Abone Ol Google News
İki milyon aileye 1000 TL

İki milyon aileye 1000 TL

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik destekleri açıkladı.
Hayalet şehre döndü

Hayalet şehre döndü

​Koronavirüs görülen kasaba karantinaya alındı.
Dünyayı şoke eden ölüm

Dünyayı
şoke eden ölüm

​Hiçbir hastalığı yoktu 21 yaşında koronadan hayatını kaybetti.
İstanbullulara tasarruf çağrısı

İstanbullulara tasarruf çağrısı

​Barajlar yüzde 30 daha az dolu, ilerleyen günlerde...
İtalyan başkanları çıldırdı

İtalyan başkanları çıldırdı

Parti yapıyormuşsunuz, polis gönderiyorum alev makinasıyla...
Çanlar Hafter<br>için çalıyor

Çanlar Hafter
için çalıyor

​Hava saldırılarını gerçekleştirdiği kritik üssü kaybetti.

Hava trafiği durdu

Hava trafiği durdu

​Koronavirüs nedeniyle azalan uçak trafiğinin radar görüntüleri yayınlandı.
Büyükşehir'le<br>hayat eve sığıyor

Büyükşehir'le
hayat eve sığıyor

Bursa BB Vefa Sosyal Destek Ekibi yardım ediyor.
İşe Devam Kredi Desteği geliyor

İşe Devam Kredi Desteği geliyor

5 kamu bankasından yeni ekonomi destek paketi.
32 bin personel alınıyor

32 bin personel alınıyor

​Hemşire, ebe, sağlık teknisyeni ve sürekli işçi...
Ters kelepçe taktılar

Ters kelepçe taktılar

Tepki toplayan saygısızlığı şaka olsun diye yapmış.
'Takıntılılar' arıyor

'Takıntılılar' arıyor

Online terapide talep patlaması... İşte şikayetler:
Dünyayı<br>'canından' edecek!

Dünyayı
'canından' edecek!

Vahşi hayvan pazarları virüs saçıyor: Ebola, SARS ve Kovid-19
Tüm gözler onlarda

Tüm gözler onlarda

​Okul tatili için Bilim Kurulu kararını açıklayacak...
Stokçular<br>yine devrede

Stokçular
yine devrede

Patates depoya kapatılınca fiyatı yüzde 100 arttı.
Açık satışı yasaklandı

Açık satışı yasaklandı

​Ekmekteki büyük tehlikeye karşı koronavirüs tedbiri.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.