Miro evden çalışanların hayatını kolaylaştırıyor

Koronavirüs dolayısıyla evden çalışmaya devam eden ekipler artık bu rutine yavaş yavaş alışmıştır sanıyorum. Alıştıkça keyifli de gelmeye başlayan evden çalışma rutininizi bir adım ileriye taşımak için size ortak çalışmayı kolaylaştıran bir araçtan söz edeceğim, Miro.

Devasa bir beyaz tahta hayal edin, öyle ki sonunu göremiyorsunuz. Şimdi de bu tahtanın önünde ekibinizle beraber durduğunuzu ve hep beraber bu devasa tahtada çalışmaya başladığınızı hayal edin. Bir farkla, hepiniz aynı tahta üzerinde evinizde çalışıyorsunuz. Evde olduğunuz halde ekip arkadaşlarınızla beraber çalıştığınız bu tahta üzerindeki tüm değişiklikleri görebiliyor, dahil olabiliyorsunuz.

miro

Miro'nun en beğendiğim özelliklerinden biri onlarca farklı konuda yüzlerce farklı şablon sunması. Stratejiden planlamaya, ürün tasarımından işe alım süreçlerine kadar şirketlerin hemen her departmanının ihtiyacını karşılayabilecek hazır şablonlar bulunuyor. Tabi bu şablonlar yerine kendi akışınızı da oluşturmanız mümkün.

Bir diğer güzel özelliği ise sade ve kişiselleştirilebilir arayüzünde bir de uygulama marketinin olması. Bir çok popüler uygulamaya entegre olabilen Miro uygulamalar arasından istediğinizi seçip kurmanıza olanak sağlıyor. Örneğin Unsplash'ın fotoğraflarını seviyorsanız arama yaparak araç çubuğunuza eklemeniz yeterli. Artık siteden indirmek yerine direkt Miro üzerinden fotoğrafları ekleyip düzenleyebilirsiniz.

Ücretsiz versiyonu ile sınırsız sayıda ekip arkadaşınızla 3 farklı beyaz tahta oluşturup birlikte çalışmaya hemen başlayabilirsiniz. Webrazzi'nin haberine göre sınırları zorlayıp çok daha geniş özelliklere sahip olmak isterseniz fiyatlarını inceleyebilirsiniz.

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Evden çalışmaya alıştığınız bu günlerde ekip arkadaşlarınızla çok daha hızlı organize olup, çok daha verimli işler çıkarırsanız kim bilir, salgın sonrası evden çalışmaya bile devam edebilirsiniz. :)