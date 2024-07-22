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Teknoloji

MIXLINE Türkçe dil desteğiyle geliyor

Logitech G, Türkiye, ABD, Kanada ve dünya çapında seçili bölgelerde MIXLINE'ın tam sürümünü tanıttı. MIXLINE, yeni yazılım ile Türkçe, Çince, Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Japonca, Korece başta olmak üzere 22 dilde kullanılabiliyor.

Abdulkadir Önder
17:48 - 22/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Logitech G MIXLINE
Logitech G MIXLINE

MIXLINE, Logitech G ekosistemine eklenen en yeni çözüm olarak, çoklu ses kaynaklarını yönetme, karıştırma, yönlendirme ve izleme işlemlerini yönetmeyi oldukça kolaylaştırıyor. Sistem kaynaklarını minimal seviyede kullanarak bu işlemleri gerçekleştiren MIXLINE, oyun oynayan ve içerik üreten kullanıcılar için tasarlandı. Bu uygulama, kullanıcıların seslerini kolayca yönetmelerini sağlıyor ve her yayınında en iyi ses kalitesi sunmak isteyenler için ideal bir çözüm sunuyor. Yazılım, Windows 10 (21H2 veya daha yenisi) ve Windows 11 işletim sistemleriyle uyumlu çalışıyor.


Kolay ve akıllı bir yol sunuyor

Logitech Türkiye Kategori ve Pazarlama Lideri Cihan Önal “Eğer yayın yaparken, oyun oynarken veya sadece kulaklıklarınızı takarken birden fazla ses kaynağınız varsa, MIXLINE tam size göre. Bilgisayar ortamında ses yönlendirme ve yöneltme işlemleri, mevcut araçlar veya özel sistemlerle zor olabiliyor. MIXLINE'ı kullanıcılarımıza sunmaktan heyecan duyuyoruz çünkü bu çözüm, oyun oynamaktan içerik üretimine kadar her şey için bilgisayar sesinizi yönetmenin kolay ve akıllı bir yolunu sunuyor” dedi.


Büyük avantaj sağlıyor

MIXLINE, yalnızca bir ses sürücüsü gerektiriyor. Bu da Streamlabs Desktop gibi platformlar için sistem kaynaklarını serbest bırakarak, tek bir bilgisayardan akış yapan oyuncular için büyük bir avantaj sağlıyor. Kullanıcılar, tercih ettikleri ses girişlerini seçip bir tuş ile seslerini izleyerek, ses kaynağını, hedefini ve seviyelerini kolayca yönetebiliyor. Canlı yayın yapanlar için sanal ses kablolarının oldukça yararlı olacağı öngörülüyor.

#logitech
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#oyun
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