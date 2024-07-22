MIXLINE Türkçe dil desteğiyle geliyor

MIXLINE, Logitech G ekosistemine eklenen en yeni çözüm olarak, çoklu ses kaynaklarını yönetme, karıştırma, yönlendirme ve izleme işlemlerini yönetmeyi oldukça kolaylaştırıyor. Sistem kaynaklarını minimal seviyede kullanarak bu işlemleri gerçekleştiren MIXLINE, oyun oynayan ve içerik üreten kullanıcılar için tasarlandı. Bu uygulama, kullanıcıların seslerini kolayca yönetmelerini sağlıyor ve her yayınında en iyi ses kalitesi sunmak isteyenler için ideal bir çözüm sunuyor. Yazılım, Windows 10 (21H2 veya daha yenisi) ve Windows 11 işletim sistemleriyle uyumlu çalışıyor.





Kolay ve akıllı bir yol sunuyor

Logitech Türkiye Kategori ve Pazarlama Lideri Cihan Önal “Eğer yayın yaparken, oyun oynarken veya sadece kulaklıklarınızı takarken birden fazla ses kaynağınız varsa, MIXLINE tam size göre. Bilgisayar ortamında ses yönlendirme ve yöneltme işlemleri, mevcut araçlar veya özel sistemlerle zor olabiliyor. MIXLINE'ı kullanıcılarımıza sunmaktan heyecan duyuyoruz çünkü bu çözüm, oyun oynamaktan içerik üretimine kadar her şey için bilgisayar sesinizi yönetmenin kolay ve akıllı bir yolunu sunuyor” dedi.





Büyük avantaj sağlıyor