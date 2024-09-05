Monster’dan yapay zekâ destekli ekran kartı

Monster Notebook, oyun dünyasında oyuncuların ihtiyaçlarına yönelik yeni ürünlerle ekosistemi genişletmeye devam ediyor. Güç ve performansa dayalı cihazların yanı sıra satışa sunulan Monster Intel Arc A770 16 GB ekran kartı, oyunseverlere benzersiz bir görsel deneyim sunuyor. Oyun deneyimini zenginleştiren ekran kartı, yapay zekâ desteğiyle görüntü kalitesinden ödün vermeden eğlenceyi doruklara taşıyor.

Ekosistem genişliyor

Bütün oyuncuların tercihlerine uygun yüksek performanslı cihazlar geliştiren Monster Notebook, sektörde farklılaşan teknolojileriyle öne çıkıyor. Abra, Tulpar, Semruk, Markut ürünlerinin yanında Huma ürünleriyle de geniş bir kitleye seslenen marka, oyun dünyasına yeni bir soluk katıyor. Yüksek performans sunan oyun bilgisayarlarının yanı sıra Pusat aksesuar ürünleriyle de ekosisteminin tamamlanmasını sağlayan Monster Notebook, piyasaya sunduğu ekran kartıyla oyun dünyasında değişimin öncüsü oluyor. Yüksek performans ve sürükleyici görsel deneyim yaşanmasını sağlayan Monster Intel Arc A770 16 GB ekran kartı, oyun tutkunlarına yeni bir deneyim sunuyor.

Görsel şölen sunuyor