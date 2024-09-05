Monster’dan yapay zekâ destekli ekran kartı

Monster Notebook, oyun dünyasında oyuncuların ihtiyaçlarına yönelik yeni ürünlerle ekosistemi genişletmeye devam ediyor. Güç ve performansa dayalı cihazların yanı sıra satışa sunulan Monster Intel Arc A770 16 GB ekran kartı, oyunseverlere benzersiz bir görsel deneyim sunuyor. Oyun deneyimini zenginleştiren ekran kartı, yapay zekâ desteğiyle görüntü kalitesinden ödün vermeden eğlenceyi doruklara taşıyor.
Ekosistem genişliyor
Bütün oyuncuların tercihlerine uygun yüksek performanslı cihazlar geliştiren Monster Notebook, sektörde farklılaşan teknolojileriyle öne çıkıyor. Abra, Tulpar, Semruk, Markut ürünlerinin yanında Huma ürünleriyle de geniş bir kitleye seslenen marka, oyun dünyasına yeni bir soluk katıyor. Yüksek performans sunan oyun bilgisayarlarının yanı sıra Pusat aksesuar ürünleriyle de ekosisteminin tamamlanmasını sağlayan Monster Notebook, piyasaya sunduğu ekran kartıyla oyun dünyasında değişimin öncüsü oluyor. Yüksek performans ve sürükleyici görsel deneyim yaşanmasını sağlayan Monster Intel Arc A770 16 GB ekran kartı, oyun tutkunlarına yeni bir deneyim sunuyor.
Görsel şölen sunuyor
Intel XeSS teknolojisiyle rekabetçi oyunlarda 2K çözünürlüğe kadar yüksek performans elde etmeyi sağlayan ekran kartı, oyun deneyimini farklı bir boyuta taşıyor. XMX teknolojisi sayesinde de görüntü işleme sürelerinin kısalmasına yardımcı olan Monster Intel Arc A770 16 GB ekran kartı, yüksek çözünürlükte 60 FPS’nin (saniyede ekrana aktarılan kare/görüntü) üzerinde hız sağlıyor. Yapay zekanın gücünü arkasına alan ekran kartı, oyunların daha sürükleyici olmasını sağlarken, görsel deneyimi benzersiz kılmaya aracılık ediyor. Monster Intel Arc A770 16 GB ekran kartı, Monster Notebook'un resmî web sitesinde ve deneyim mağazalarında satışa sunuldu.