Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Muğlada Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu
BİLİM

Muğla'da Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MSKÜ-MUDEM), Milas Veteriner Fakültesi bünyesinde faaliyet göstermeye başladı.

Haber Merkezi AA
Deney hayvanları ile deney yapılacak.
AA
Deney hayvanları ile deney yapılacak.
Bilimsel gelişme olacak.
AA
Bilimsel gelişme olacak.
  • MSKÜ'den yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunulan ve kısa sürede kuruluş izni alınan merkezin, 4 Haziran itibarıyla fare, sıçan ve tavşan türleri için üretim, tedarik, kullanım alanlarını kapsayan çalışma iznini aldığı bildirildi.

Yönetim, uygulama ve üretim katı olmak üzere 3 alandan oluşan merkezin hayvan refahının sağlanması ve araştırmacıların uygun şartlarda çalışmalarını gerçekleştirebilmesi için tüm teknolojik imkanlara sahip olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

AA
Deney hayvanları için kuruldu.

"Merkezde, deney hayvanı üretilen ve barındırılan tüm kapalı alanlarda dijital nem ve sıcaklık göstergeleri, otomatik ve programlanabilir havalandırma ile hava sıcaklığı düzenleme donanımı ve derecelendirilebilir aydınlatma sistemleri kuruldu. Bununla birlikte temel nitelikli laboratuvarın donanım tefrişatı da yapıldı.Aynı anda birden çok araştırma projesine ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahip MSKÜ-MUDEM, önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek transgenik hayvanlar ve aşı çalışmalarına da imkan sağlayacak."

  • Yaklaşık 650 metrekare kapalı alana sahip merkez, üniversitedeki öğretim üyeleriyle üniversite dışından gerekli şartları sağlayan tüm araştırmacılara hizmet verecek.

Üniversitelerimiz boş durmuyor: Şimdi de kızılötesine el attılar
TEKNOLOJİ
Üniversitelerimiz boş durmuyor: Şimdi de kızılötesine el attılar
Abone Ol Google News
İddialar tamamen gerçek dışı

İddialar tamamen gerçek dışı

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Fransız iddialarına 'sert' yanıt.
Oğlunu sınava sırtında taşıdı

Oğlunu sınava sırtında taşıdı

Cefakar baba konuştu: Oğlum için her şeyi yaparım.
İddialar gerçek dışı!

'​400 öğrenciye virüs bulaştı' haberine yalanlama.

​Kırk beş Ermenistan askerini öldürdü.

300 milyon liraya mal oldu: 44 köy suyla buluşacak.

​Adana'da dalgıç polis tarafından kurtarılmıştı.

Art arda gelen dört ölüm ile yaşamları merak konusu olmuştu.

​4 aylık takibin ardından iki ilde dev operasyon.

Kısıtlamayı ihlal eden 6 kişiye 19 bin TL ceza kesildi.

​Türk denizciler üç aydır Eritre'de mahsurdu.

​İzmir'deki 'Fevzi Öztürk' vakasının benzeri yaşandı.

Soru kitapçığı ve cevap anahtarı MEB'in sitesinde yayımlandı.
TL ile rahatladılar

TL ile rahatladılar

​Hem esnafın hem de işçinin yüzü gülmeye başladı.
Testleri pozitif çıktı

Testleri pozitif çıktı

​Yılmaz Vural dahil 12 isimde koronavirüse rastlandı.
Hainler kaçacak delik arıyor

Hainler kaçacak delik arıyor

MSB, komandoların yeni hedefleri ele geçirdiğini böyle duyurdu.

​Bakan Soylu, 'biraz daha gayret' dedi, grafikle beraber paylaştı.

Yurt dışından para, altın ve döviz getirilebilecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.