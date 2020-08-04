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Teknoloji Muğlada lise son sınıf öğrencisi elektriği olmayan evininin sorununu çözdü TÜBİTAK Başkanı Mandal öğrenciyi ziyaret etti
BİLİM

Muğla'da lise son sınıf öğrencisi elektriği olmayan evininin sorununu çözdü: TÜBİTAK Başkanı Mandal öğrenciyi ziyaret etti

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, Muğla'nın Köyceğiz ilçe merkezine 50 kilometre mesafede bulunan bir vadideki elektriği olmayan evde ailesiyle yaşayan ve internetten öğrendiği bilgilerle evinin elektriğini üreten sistemi hayata geçiren öğrenciyi ziyaret etti. Evinin elektriğini karşılamayı başaran lise son sınıf öğrencisi Ramazan Kargılı, Mandal tarafından büyük takdir gördü. Mandal, "Her yıl 81 ilin her köşesinde 3,5 milyon gencimize ulaşmaya çalışıyoruz. Biz teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi üreten ülke olacağız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Ziyarette Kargılı'ya, teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler verildi. Mandal'a ziyaretinde, Köyceğiz Kaymakamı Hasan Musab Okatan, Belediye Başkanı Kamil Ceylan da eşlik etti.
Ziyarette Kargılı'ya, teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler verildi. Mandal'a ziyaretinde, Köyceğiz Kaymakamı Hasan Musab Okatan, Belediye Başkanı Kamil Ceylan da eşlik etti.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, internetten öğrendiği bilgilerle, evinin elektriğini üreten sistemi hayata geçiren Muğlalı öğrenciyi ziyaret etti.

  • Köyceğiz ilçe merkezine 50 kilometre mesafede bulunan Sazak Mahallesi Kozluca mevkisinde bir vadideki elektriği olmayan evde ailesiyle yaşayan Ramazan Kargılı, elektrik sorununu çözmek için çalışma yaptı.

Elektrik sorununu çözdü

İnternetten yaptığı araştırmayla nasıl elektrik üretebileceğini öğrenen, evinin yakınındaki kaynak suyunun önüne dinamo yardımıyla düzenek kuran Kargılı, elektrik sorununu çözdü.

  • Aile, Kargılı'nın yaptığı sistem sayesinde, yaklaşık 4 saat elektrikten faydalanabiliyor. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da girişimciliğinden dolayı evinde ziyaret ettiği Kargılı ve ailesiyle bir süre sohbet etti.

Kargılı'nın gelecekte TÜBİTAK’ta çalışmayı hedeflediğini anlatan Mandal, gencin hayalinin kendileri için çok kıymetli olduğunu söyledi.

"Her yıl ülkemizin 81 ilinin her köşesinde 3,5 milyon gencimize ulaşmaya çalışıyoruz." ifadesini kullanan Mandal, şöyle konuştu:

"Teknolojiyi üreten ülke olacağız"

  • "Biz teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi üreten ülke olacağız. Dolayısıyla Ramazan da çok erken yaşlarda, annesinin evinin elektrikle olan ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar yapmış. Bunu eksiklik olarak görmemiş 'Çözüm üretirim.' noktasında bakmış. Bu bizim ve ülkemiz için çok kıymetli. Milli teknoloji hamlesi bizim ana mottomuz."

Gençlere tam destek

Kargılı'nın yalnız olmadığını, onun arkasından yeni nesillerin de geldiğini vurgulayan Mandal, daha üretken olabilmeleri için gençlere devamlı destekte bulunacaklarını kaydetti.

  • Ramazan Kargılı ise birlik ve destek olunduğunda her işin üstesinden gelinebildiğini belirterek, "İnşallah 2025-2030'lu yıllarda yüzde 100 yerli ve milli teknolojiye ulaşacağız. Emin adımlarla ilerleyeceğiz. İnşallah dışa bağımlılığımızı keseceğiz. Daha güçlü bir devlet, daha güçlü bir millet, daha güçlü yeni bir döneme uyanacağız." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre de eğitim camiası olarak özlem duyulan öğrenci profili çizen Kargılı'yı ortaöğretimden uğurlamanın gururunu yaşadıklarını kaydetti

  • Ziyarette Kargılı'ya, teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler verildi. Mandal'a ziyaretinde, Köyceğiz Kaymakamı Hasan Musab Okatan, Belediye Başkanı Kamil Ceylan da eşlik etti.
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