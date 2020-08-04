Muğla'da lise son sınıf öğrencisi elektriği olmayan evininin sorununu çözdü: TÜBİTAK Başkanı Mandal öğrenciyi ziyaret etti Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, Muğla'nın Köyceğiz ilçe merkezine 50 kilometre mesafede bulunan bir vadideki elektriği olmayan evde ailesiyle yaşayan ve internetten öğrendiği bilgilerle evinin elektriğini üreten sistemi hayata geçiren öğrenciyi ziyaret etti. Evinin elektriğini karşılamayı başaran lise son sınıf öğrencisi Ramazan Kargılı, Mandal tarafından büyük takdir gördü. Mandal, "Her yıl 81 ilin her köşesinde 3,5 milyon gencimize ulaşmaya çalışıyoruz. Biz teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi üreten ülke olacağız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 04 Ağustos 2020, 22:53 Son Güncelleme: 04 Ağustos 2020, 23:50 AA