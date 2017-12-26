Gen düzenleme teknolojisi ile bazı kalıtsal hastalıklara çözümler gün geçtikçe ortaya çıkıyor. İnsan beynini, sinirsel yapısına kadar nasıl kopyalanacağını çözmeye çalışıyoruz fakat bilim insanları bunun teorikte bile imkansız olduğunu söylüyor.

MinutePhysics isimli bir YouTube kanalında yayınlanan videoda fizik ve biyolojik olarak klonlamanın farklı olduğu belirtiliyor.

Not: Video'nun Türkçe alt yazısı bulunuyor.

Biyolojide, eğer bir bitki veya hayvan(Koyun Dolly) aynı DNA’ya sahipse, bir klon olarak ele alınır. Bu klonlar başarılı yaşam şekilleri olarak sonuçlanabilir. Dolly örneğinde olduğu gibi düşünülebilir. İlk klon olan Koyun Dolly normal bir koyunun yarı ömrü olan 6 sene yaşayabilmişti. Ancak Dolly’nin hücre dizisinden üretilen dört adet klon, şu anda 9 yaşında.

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Koyun Dolly

Fizikte ise eğer bir şeyi klonladığınızı iddia ediyorsanız, bunu Dolly’den çok daha iyi yapmak zorundasınız. Tamamen aynı olması gereken tek şey DNA değil. Her parçacığın göreceli konumları, hareketleri, enerji seviyeleri ve bunların bütün bağları ile etkileşimleri de aynı şekilde olmak zorundadır. Bu nedenle mükemmel klonlama imkansız hale geliyor.