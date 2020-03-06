Teknoloji NASA aracına 13 yaşındaki öğrenciden isim
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NASA aracına 13 yaşındaki öğrenciden isim

NASA'nın, Mars seyahatine 2021 yılında başlaması planlanan yeni keşif aracı için açtığı isim seçme yarışması sonlandı. Yarışmayı on üç yaşındaki Alex Mather'in seçtiği isim Perseverance yani Azim kazandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mars'a gönderilecek keşif aracı
Mars'a gönderilecek keşif aracı

NASA'nın Mars 2020 gezgini için yeni isim belirlendi. Yapımına Temmuz'da başlanan keşif aracının Şubat 2021'de kırmızı gezegene inmesi bekleniyor.

İsmi belirlemek için ülke çapında düzenlenen yarışmayı Virgina'da yaşayan yedinci sınıf öğrencisi Alex Mather kazandı. Ödül olarak ise; bu yaz Florida'daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'nda gerçekleşecek uzay aracı fırlatılmasını yerinden izleyecek.

NASA yarışma sürecini şu video ile duyurdu:

Mather 11 yaşındayken, ailesi onu Uzay Kampına yolladı. Bu kamptan sonra uzaya ilgisi giderek artarken Satürn V roketinin kapsülünün 2018'de yükselişini izlerken aklını kaybettiğini söyledi.

“Alanın hayatımın geri kalanında yaptığım bir şey olduğunu hemen biliyordum” dedi.

Alex Mather açıklarken

Mather'ın hedefi mühendislik veya bilim alanında diploma almak. En büyük hayali ise NASA'da mühendis olarak uzay çalışmalarına katılmak.

Keşif arayışımızda unuttuğumuz kelime: Azim

13 yaşındaki Mather makalesinde "Merak. Sezgi. Ruh. Fırsat. Düşünürseniz, geçmiş Mars gezginlerinin bu isimlerinin hepsi insan olarak sahip olduğumuz niteliklerdir. Her zaman meraklıyız, fırsatların peşinden gidiyoruz. Ay'ı, Mars'ı ve ötesini keşfetmek için gereken ruh ve sezgiye sahibiz fakat eğer keşif arayışını bir yarış olarak nitelikleyecek olursak, en önemli duyguyu kaçırdık: Azim.' diyerek kelime seçiminin arkasındaki sebebi açıkladı.

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